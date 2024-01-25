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"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте
"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.01.2024
"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте
Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, рассказал старший сержант украинской армии Сергей в беседе с Figaro. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:50
2024-01-25T03:50
2024-01-25T03:50
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, рассказал старший сержант украинской армии Сергей в беседе с Figaro."Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов", — пожаловался солдат журналисту.Он добавил, что украинские солдаты готовятся "к тяжелым временам" и не лелеют радужных надежд по поводу успехов на фронте.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что затея Киева не привела к успеху. В январе Путин отметил, что украинское наступление полностью провалилось, и теперь инициатива находится в руках российских Вооруженных сил,Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте
Figaro: солдаты ВСУ называют атаки на российские позиции суицидом