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"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте

"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.01.2024

"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте

Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, рассказал старший сержант украинской армии Сергей в беседе с Figaro. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T03:50

2024-01-25T03:50

2024-01-25T03:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, рассказал старший сержант украинской армии Сергей в беседе с Figaro."Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов", — пожаловался солдат журналисту.Он добавил, что украинские солдаты готовятся "к тяжелым временам" и не лелеют радужных надежд по поводу успехов на фронте.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что затея Киева не привела к успеху. В январе Путин отметил, что украинское наступление полностью провалилось, и теперь инициатива находится в руках российских Вооруженных сил,Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины