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"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/vsu-1923329921.html
"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте
"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.01.2024
"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте
Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, рассказал старший сержант украинской армии Сергей в беседе с Figaro. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:50
2024-01-25T03:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, рассказал старший сержант украинской армии Сергей в беседе с Figaro."Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов", — пожаловался солдат журналисту.Он добавил, что украинские солдаты готовятся "к тяжелым временам" и не лелеют радужных надежд по поводу успехов на фронте.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что затея Киева не привела к успеху. В январе Путин отметил, что украинское наступление полностью провалилось, и теперь инициатива находится в руках российских Вооруженных сил,Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Это суицид". Украинский солдат пришел в ужас от положения ВСУ на фронте

Figaro: солдаты ВСУ называют атаки на российские позиции суицидом

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Атаки на позиции российской армии невозможны из-за нехватки ресурсов, рассказал старший сержант украинской армии Сергей в беседе с Figaro.
«
"Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов", — пожаловался солдат журналисту.
Он добавил, что украинские солдаты готовятся "к тяжелым временам" и не лелеют радужных надежд по поводу успехов на фронте.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что затея Киева не привела к успеху. В январе Путин отметил, что украинское наступление полностью провалилось, и теперь инициатива находится в руках российских Вооруженных сил,
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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"Новая реальность". СМИ раскрыли, что будет с Украиной после поражения ВСУ
23 января, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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