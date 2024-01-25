Рейтинг@Mail.ru
Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
15:39 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/vologodchina-1923443732.html
Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо
Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо - РИА Новости, 25.01.2024
Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо
Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе намерены продолжать развитие самбо, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:39
2024-01-25T15:39
вологодская область
андрей луценко
самбо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893928_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_0236c483b1210cb81d11dcee47ea649b.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе намерены продолжать развитие самбо, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заседание по реализации федерального проекта "Единой России" "Zа Самбо" состоялось на территории Штаба общественной поддержки Вологодской области. Члены совета, самбисты и ветераны обсудили итоги реализации проекта в 2023 году, а также обозначили планы на текущий год. "Благодарю коллег за достойные результаты реализации проекта "Zа Самбо". В ноябре 2023 года в Москве был проведен Всероссийский форум "Время самбо", по итогам которого была составлена резолюция. В ней субъектам РФ предложено проработать ряд вопросов: создание Центральной школы самбо в регионе, организация "Школьной лиги самбо", разработка Клятвы самбиста на ежегодных соревнованиях, посвященных Дню самбо и другие. Впереди много работы, будем дальше развивать отечественный вид спорта на Вологодчине", - сказал председатель Заксобрания области, председатель Общественного совета проекта "Zа самбо" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба. Координатор проекта в регионе, председатель Вологодской областной федерации самбо Иван Тчанников отметил, что за 2023 год было проведено 10 муниципальных соревнований по самбо, 12 региональных, около 60 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и патриотизм. "Главным событием года в рамках проекта стал Кубок Губернатора по самбо, где приняли участие более 450 спортсменов из более чем 10 регионов. Масштабное спортивное событие, которое посетили сотни болельщиков. Будем продолжать проводить такие соревнования, мы видим интерес и неравнодушие", - цитирует пресс-служба Тчанникова. Он отметил, что на Кубке Губернатора соревновалась и команда из Алчевска (ЛНР). Сейчас самбо на территории региона развивается сразу в нескольких направлениях. Одно из них - "Самбо в школы". По нему в прошлом году было определено 20 школ, где будут проводиться занятия. Сейчас во все учреждения завезены ковры и форма, часть школ уже проводят тренировки. "В каждую школу принят педагог дополнительного образования. Все прошли курсы повышения квалификации. Программа переподготовки была разработана совместно с профессиональными самбистами", - прокомментировала заместитель начальника департамента образования Вологодской области Любовь Воробьева. Также шесть высших образовательных организаций включены в проект в рамках направления "Самбо в вузы". Приобретением оборудования занимаются организации в селах. Девять муниципалитетов участвуют в грантах. Помимо этого, по направлению "Адаптивное самбо" на базе спорткомплекса "Витязь" открыта секция по самбо для людей с ограниченными возможностями здоровья. Члены Общественного совета обсудили план мероприятий по развитию проекта "Zа Самбо" на 2024 год. Регион продолжит принимать участие в форумах проекта, планируется провести межрегиональный форум и на территории области.
https://ria.ru/20240124/zhilsertifikat-1923213040.html
https://ria.ru/20231229/sotsvyplaty-1918991199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814893928_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_0d54da3a0342b7d032b37dc25696259b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей луценко, самбо
Вологодская область, Андрей Луценко, Самбо

Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе намерены продолжать развитие самбо, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Заседание по реализации федерального проекта "Единой России" "Zа Самбо" состоялось на территории Штаба общественной поддержки Вологодской области. Члены совета, самбисты и ветераны обсудили итоги реализации проекта в 2023 году, а также обозначили планы на текущий год.
"Благодарю коллег за достойные результаты реализации проекта "Zа Самбо". В ноябре 2023 года в Москве был проведен Всероссийский форум "Время самбо", по итогам которого была составлена резолюция. В ней субъектам РФ предложено проработать ряд вопросов: создание Центральной школы самбо в регионе, организация "Школьной лиги самбо", разработка Клятвы самбиста на ежегодных соревнованиях, посвященных Дню самбо и другие. Впереди много работы, будем дальше развивать отечественный вид спорта на Вологодчине", - сказал председатель Заксобрания области, председатель Общественного совета проекта "Zа самбо" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба.
Координатор проекта в регионе, председатель Вологодской областной федерации самбо Иван Тчанников отметил, что за 2023 год было проведено 10 муниципальных соревнований по самбо, 12 региональных, около 60 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и патриотизм.
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты
Вчера, 14:56
"Главным событием года в рамках проекта стал Кубок Губернатора по самбо, где приняли участие более 450 спортсменов из более чем 10 регионов. Масштабное спортивное событие, которое посетили сотни болельщиков. Будем продолжать проводить такие соревнования, мы видим интерес и неравнодушие", - цитирует пресс-служба Тчанникова.
Он отметил, что на Кубке Губернатора соревновалась и команда из Алчевска (ЛНР).
Сейчас самбо на территории региона развивается сразу в нескольких направлениях. Одно из них - "Самбо в школы". По нему в прошлом году было определено 20 школ, где будут проводиться занятия. Сейчас во все учреждения завезены ковры и форма, часть школ уже проводят тренировки.
"В каждую школу принят педагог дополнительного образования. Все прошли курсы повышения квалификации. Программа переподготовки была разработана совместно с профессиональными самбистами", - прокомментировала заместитель начальника департамента образования Вологодской области Любовь Воробьева.
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Луценко: более 800 миллионов рублей направили на соцвыплаты на Вологодчине
29 декабря 2023, 15:16
Также шесть высших образовательных организаций включены в проект в рамках направления "Самбо в вузы". Приобретением оборудования занимаются организации в селах. Девять муниципалитетов участвуют в грантах. Помимо этого, по направлению "Адаптивное самбо" на базе спорткомплекса "Витязь" открыта секция по самбо для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Члены Общественного совета обсудили план мероприятий по развитию проекта "Zа Самбо" на 2024 год. Регион продолжит принимать участие в форумах проекта, планируется провести межрегиональный форум и на территории области.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоСамбо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала