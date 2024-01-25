https://ria.ru/20240125/vologodchina-1923443732.html

Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо

Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо - РИА Новости, 25.01.2024

Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо

Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе намерены продолжать развитие самбо, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:39

2024-01-25T15:39

2024-01-25T15:39

вологодская область

андрей луценко

самбо

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что в регионе намерены продолжать развитие самбо, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заседание по реализации федерального проекта "Единой России" "Zа Самбо" состоялось на территории Штаба общественной поддержки Вологодской области. Члены совета, самбисты и ветераны обсудили итоги реализации проекта в 2023 году, а также обозначили планы на текущий год. "Благодарю коллег за достойные результаты реализации проекта "Zа Самбо". В ноябре 2023 года в Москве был проведен Всероссийский форум "Время самбо", по итогам которого была составлена резолюция. В ней субъектам РФ предложено проработать ряд вопросов: создание Центральной школы самбо в регионе, организация "Школьной лиги самбо", разработка Клятвы самбиста на ежегодных соревнованиях, посвященных Дню самбо и другие. Впереди много работы, будем дальше развивать отечественный вид спорта на Вологодчине", - сказал председатель Заксобрания области, председатель Общественного совета проекта "Zа самбо" Андрей Луценко, его слова приводит пресс-служба. Координатор проекта в регионе, председатель Вологодской областной федерации самбо Иван Тчанников отметил, что за 2023 год было проведено 10 муниципальных соревнований по самбо, 12 региональных, около 60 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и патриотизм. "Главным событием года в рамках проекта стал Кубок Губернатора по самбо, где приняли участие более 450 спортсменов из более чем 10 регионов. Масштабное спортивное событие, которое посетили сотни болельщиков. Будем продолжать проводить такие соревнования, мы видим интерес и неравнодушие", - цитирует пресс-служба Тчанникова. Он отметил, что на Кубке Губернатора соревновалась и команда из Алчевска (ЛНР). Сейчас самбо на территории региона развивается сразу в нескольких направлениях. Одно из них - "Самбо в школы". По нему в прошлом году было определено 20 школ, где будут проводиться занятия. Сейчас во все учреждения завезены ковры и форма, часть школ уже проводят тренировки. "В каждую школу принят педагог дополнительного образования. Все прошли курсы повышения квалификации. Программа переподготовки была разработана совместно с профессиональными самбистами", - прокомментировала заместитель начальника департамента образования Вологодской области Любовь Воробьева. Также шесть высших образовательных организаций включены в проект в рамках направления "Самбо в вузы". Приобретением оборудования занимаются организации в селах. Девять муниципалитетов участвуют в грантах. Помимо этого, по направлению "Адаптивное самбо" на базе спорткомплекса "Витязь" открыта секция по самбо для людей с ограниченными возможностями здоровья. Члены Общественного совета обсудили план мероприятий по развитию проекта "Zа Самбо" на 2024 год. Регион продолжит принимать участие в форумах проекта, планируется провести межрегиональный форум и на территории области.

https://ria.ru/20240124/zhilsertifikat-1923213040.html

https://ria.ru/20231229/sotsvyplaty-1918991199.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, самбо