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Новый председатель ОБСЕ анонсировал визит в Киев на следующей неделе
Новый председатель ОБСЕ анонсировал визит в Киев на следующей неделе - РИА Новости, 25.01.2024
Новый председатель ОБСЕ анонсировал визит в Киев на следующей неделе
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что на следующей неделе... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:17
2024-01-25T13:17
2024-01-25T13:17
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что на следующей неделе отправится с визитом в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку. "На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Борг в ходе своего вступительного слова на постсовете ОБСЕ в четверг, где он представляет программу председательства Мальты в ОБСЕ в 2024 году. По его словам, он убежден, что Организация должна сыграть ключевую роль на Украине. "Мы высоко оцениваем важную работу команды Программы поддержки Украины и обещаем свою поддержку для еще большего взаимодействия", - добавил новый председатель ОБСЕ. Он также призвал остановить все преднамеренные разрушения жизненно важных объектов инфраструктуры и все случаи гибели мирных жителей. "Давайте обратим вспять нормализацию этого черствого безразличия к человеческой жизни. То, что мы делаем для мира сегодня, поможет определить, будем ли мы жить в условиях войны завтра", - отметил Борг. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, обсе, киев
В мире, Россия, Украина, ОБСЕ, Киев
Новый председатель ОБСЕ анонсировал визит в Киев на следующей неделе
Новый председатель ОБСЕ Борг заявил, что на следующей неделе посетит Киев
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что на следующей неделе отправится с визитом в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку.
"На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Борг в ходе своего вступительного слова на постсовете ОБСЕ в четверг, где он представляет программу председательства Мальты в ОБСЕ в 2024 году.
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По его словам, он убежден, что Организация должна сыграть ключевую роль на Украине
. "Мы высоко оцениваем важную работу команды Программы поддержки Украины и обещаем свою поддержку для еще большего взаимодействия", - добавил новый председатель ОБСЕ.
Он также призвал остановить все преднамеренные разрушения жизненно важных объектов инфраструктуры и все случаи гибели мирных жителей. "Давайте обратим вспять нормализацию этого черствого безразличия к человеческой жизни. То, что мы делаем для мира сегодня, поможет определить, будем ли мы жить в условиях войны завтра", - отметил Борг.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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