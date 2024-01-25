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Министр обороны Германии считает, что конфликт на Украине зашел в тупик - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923464382.html
Министр обороны Германии считает, что конфликт на Украине зашел в тупик
Министр обороны Германии считает, что конфликт на Украине зашел в тупик - РИА Новости, 25.01.2024
Министр обороны Германии считает, что конфликт на Украине зашел в тупик
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью изданию Bild, что, с его точки зрения, вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, и обе стороны... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:59
2024-01-25T16:59
специальная военная операция на украине
украина
германия
борис писториус
в мире
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью изданию Bild, что, с его точки зрения, вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, и обе стороны не могут продвинуться вперед. "Фактически, ситуация зашла в тупик. Нет никаких продвижений с обеих сторон. Но украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны", - сказал министр обороны. Он подчеркнул, что ситуация на фронте не столь плоха для Украины, как многие ее описывали в последнее время. При этом Писториус заявил, что осторожен в своих прогнозах насчет развития конфликта. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Борис Писториус, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Министр обороны Германии считает, что конфликт на Украине зашел в тупик

Писториус: конфликт на Украине зашел в тупик, никто не может продвинуться вперед

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью изданию Bild, что, с его точки зрения, вооруженный конфликт на Украине зашел в тупик, и обе стороны не могут продвинуться вперед.
"Фактически, ситуация зашла в тупик. Нет никаких продвижений с обеих сторон. Но украинцы по-прежнему очень успешно обороняются на юге и востоке страны", - сказал министр обороны. Он подчеркнул, что ситуация на фронте не столь плоха для Украины, как многие ее описывали в последнее время. При этом Писториус заявил, что осторожен в своих прогнозах насчет развития конфликта.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияБорис ПисториусВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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