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Председатель ЕСПЧ заявила о рассмотрении пяти исков Украины против России - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923453410.html
Председатель ЕСПЧ заявила о рассмотрении пяти исков Украины против России
Председатель ЕСПЧ заявила о рассмотрении пяти исков Украины против России - РИА Новости, 25.01.2024
Председатель ЕСПЧ заявила о рассмотрении пяти исков Украины против России
Европейский суд по правам человека рассматривает пять межгосударственных исков Украины против России, заявила председатель ЕСПЧ Сиофра О'Лири на ежегодной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:12
2024-01-25T16:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
владимир путин
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Европейский суд по правам человека рассматривает пять межгосударственных исков Украины против России, заявила председатель ЕСПЧ Сиофра О'Лири на ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте суда. "В отношении дел, касающихся войны на Украине, мы рассматриваем пять межгосударственных исков Украины против России. Мы стараемся продолжать рассматривать все дела, связанные с Украиной, и мы отдаем приоритет межгосударственным делам, включающим Украину", - сообщила О'Лири. Она сообщила, что Украина находится на третьем месте по количеству текущих дел, которых на данный момент насчитывается более 8 тысяч. "Мы не отметили особых изменений до и после начала конфликта", - сообщила председатель. После начала СВО Россия на фоне нового витка конфронтации с Западом объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека и перестала исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. При этом в ЕСПЧ настаивают, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против России в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года. В феврале этого года президент России Владимир Путин заявил, что предвзятость и пристрастность для судебной власти "абсолютно неприемлемы", посему решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России. По его словам, отдельные решения ЕСПЧ стали откровенно политизированными.
https://ria.ru/20231102/espch-1906863384.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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россия, украина, в мире, владимир путин, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
Председатель ЕСПЧ заявила о рассмотрении пяти исков Украины против России

Председатель ЕСПЧ О'Лири заявила о рассмотрении пяти исков Украины против России

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Европейский суд по правам человека рассматривает пять межгосударственных исков Украины против России, заявила председатель ЕСПЧ Сиофра О'Лири на ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте суда.
"В отношении дел, касающихся войны на Украине, мы рассматриваем пять межгосударственных исков Украины против России. Мы стараемся продолжать рассматривать все дела, связанные с Украиной, и мы отдаем приоритет межгосударственным делам, включающим Украину", - сообщила О'Лири.
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Она сообщила, что Украина находится на третьем месте по количеству текущих дел, которых на данный момент насчитывается более 8 тысяч.
"Мы не отметили особых изменений до и после начала конфликта", - сообщила председатель.
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В феврале этого года президент России Владимир Путин заявил, что предвзятость и пристрастность для судебной власти "абсолютно неприемлемы", посему решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России. По его словам, отдельные решения ЕСПЧ стали откровенно политизированными.
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