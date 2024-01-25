Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева
Лукашевич: ОБСЕ не заметила, как Украина сбила Ил-76 в Белгородской области
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заметила очередной террористический акт киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит Ил-76, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"А вчерашний очередной террористический акт в исполнении киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит выпущенной из Харьковской области украинской ракетой самолет Ил76? Этот борт перевозил 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена – все они, а также находившиеся на борту шесть членов экипажа и сопровождавшие их трое российских офицеров, погибли. Так что же нужно, чтобы руководство ОБСЕ заметило эти и другие преступления и выступило с внятной реакцией, осуждающей их?" - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации.
"Как свидетельствует практика прошедших двух лет, "прятать в песок" голову, подобно предыдущим северомакедонскому и польскому председательствам ОБСЕ, обходить вниманием очевидное, преднамеренно замалчивать правду о жертвах преступных действий киевского режима – это путь в никуда, к разрушению ОБСЕ", - добавил российский дипломат.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.