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Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева - РИА Новости, 25.01.2024
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14:02 25.01.2024 (обновлено: 14:15 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923415888.html
Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева
Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева - РИА Новости, 25.01.2024
Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заметила очередной террористический акт киевского режима, в результате которого под Белгородом... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:02
2024-01-25T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
ил-76
украина
крушение ил-76 в белгородской области
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заметила очередной террористический акт киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит Ил-76, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "А вчерашний очередной террористический акт в исполнении киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит выпущенной из Харьковской области украинской ракетой самолет Ил76? Этот борт перевозил 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена – все они, а также находившиеся на борту шесть членов экипажа и сопровождавшие их трое российских офицеров, погибли. Так что же нужно, чтобы руководство ОБСЕ заметило эти и другие преступления и выступило с внятной реакцией, осуждающей их?" - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации. "Как свидетельствует практика прошедших двух лет, "прятать в песок" голову, подобно предыдущим северомакедонскому и польскому председательствам ОБСЕ, обходить вниманием очевидное, преднамеренно замалчивать правду о жертвах преступных действий киевского режима – это путь в никуда, к разрушению ОБСЕ", - добавил российский дипломат.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923389503.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, россия, александр лукашевич, обсе, ил-76, украина, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Ил-76, Украина, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева

Лукашевич: ОБСЕ не заметила, как Украина сбила Ил-76 в Белгородской области

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заметила очередной террористический акт киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит Ил-76, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"А вчерашний очередной террористический акт в исполнении киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит выпущенной из Харьковской области украинской ракетой самолет Ил76? Этот борт перевозил 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена – все они, а также находившиеся на борту шесть членов экипажа и сопровождавшие их трое российских офицеров, погибли. Так что же нужно, чтобы руководство ОБСЕ заметило эти и другие преступления и выступило с внятной реакцией, осуждающей их?" - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации.
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"Как свидетельствует практика прошедших двух лет, "прятать в песок" голову, подобно предыдущим северомакедонскому и польскому председательствам ОБСЕ, обходить вниманием очевидное, преднамеренно замалчивать правду о жертвах преступных действий киевского режима – это путь в никуда, к разрушению ОБСЕ", - добавил российский дипломат.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАлександр ЛукашевичОБСЕИл-76УкраинаКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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