https://ria.ru/20240125/ukraina-1923415888.html

Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева

Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева - РИА Новости, 25.01.2024

Постпред России заявил, что ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заметила очередной террористический акт киевского режима, в результате которого под Белгородом... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:02

2024-01-25T14:02

2024-01-25T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

александр лукашевич

обсе

ил-76

украина

крушение ил-76 в белгородской области

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не заметила очередной террористический акт киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит Ил-76, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "А вчерашний очередной террористический акт в исполнении киевского режима, в результате которого под Белгородом был сбит выпущенной из Харьковской области украинской ракетой самолет Ил76? Этот борт перевозил 65 военнослужащих ВСУ для заранее согласованного обмена – все они, а также находившиеся на борту шесть членов экипажа и сопровождавшие их трое российских офицеров, погибли. Так что же нужно, чтобы руководство ОБСЕ заметило эти и другие преступления и выступило с внятной реакцией, осуждающей их?" - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации. "Как свидетельствует практика прошедших двух лет, "прятать в песок" голову, подобно предыдущим северомакедонскому и польскому председательствам ОБСЕ, обходить вниманием очевидное, преднамеренно замалчивать правду о жертвах преступных действий киевского режима – это путь в никуда, к разрушению ОБСЕ", - добавил российский дипломат.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76"ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923389503.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, александр лукашевич, обсе, ил-76, украина, крушение ил-76 в белгородской области