https://ria.ru/20240125/ukraina-1923330065.html
В США заявили, что на Украине погибли 400 американцев
В США заявили, что на Украине погибли 400 американцев - РИА Новости, 25.01.2024
В США заявили, что на Украине погибли 400 американцев
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает в соцсети X, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев, и обвиняет... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:48
2024-01-25T03:48
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает в соцсети X, что на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев, и обвиняет власти США в сокрытии этой информации. Макгрегор, последовательный критик украинских властей и американской вовлеченности в конфликт, не объяснил, откуда взято это число. "Наш друг (американский сенатор) Линдски Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме", - написал он. "Наша администрация этого не скажет, и это не будет опубликовано в СМИ", - добавил Макгрегор. Он также предположил, что когда конфликт на Украине завершится, Владимир Зеленский переедет в "один из своих особняков на Кипре или в Италии". По мнению отставного полковника, Зеленский может выбрать местом жительства и американский штат Флорида. "Все это мошенничество, и украинцев эксплуатируют США", - написал он в Х.
https://ria.ru/20240125/ukraintsy-1923324779.html
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в мире, украина, сша, кипр, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Кипр, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
В США заявили, что на Украине погибли 400 американцев
Макгрегор: на Украине погибли по меньшей мере 400 американцев