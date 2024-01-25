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"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:29 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923327311.html
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 25.01.2024
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
Киевские власти с самого начала потерпели поражение в конфликте, написал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:29
2024-01-25T02:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
франция
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Киевские власти с самого начала потерпели поражение в конфликте, написал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X."Нам плевать на Украину! Киев с самого начала проиграл", — заявил он.По его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как начать вести переговоры.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html
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в мире, украина, владимир зеленский, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине

Французский экономист Эрлен: Украина с самого начала проиграла в конфликте

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Киевские власти с самого начала потерпели поражение в конфликте, написал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X.
«
"Нам плевать на Украину! Киев с самого начала проиграл", — заявил он.
По его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как начать вести переговоры.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Россия победила в ключевой битве на Украине, пишут СМИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФранция
 
 
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