https://ria.ru/20240125/ukraina-1923327311.html
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 25.01.2024
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
Киевские власти с самого начала потерпели поражение в конфликте, написал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:29
2024-01-25T02:29
2024-01-25T02:29
специальная военная операция на украине
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Киевские власти с самого начала потерпели поражение в конфликте, написал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X."Нам плевать на Украину! Киев с самого начала проиграл", — заявил он.По его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как начать вести переговоры.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция
"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
Французский экономист Эрлен: Украина с самого начала проиграла в конфликте