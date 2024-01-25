https://ria.ru/20240125/ukraina-1923327311.html

"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине

"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 25.01.2024

"С самого начала". Во Франции сделали неожиданное заявление об Украине

Киевские власти с самого начала потерпели поражение в конфликте, написал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T02:29

2024-01-25T02:29

2024-01-25T02:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Киевские власти с самого начала потерпели поражение в конфликте, написал французский экономист Филипп Эрлен в соцсети X."Нам плевать на Украину! Киев с самого начала проиграл", — заявил он.По его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как начать вести переговоры.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, франция