https://ria.ru/20240125/turkmenistan-1923435070.html

Эксперты: рейсы в Малайзию через Туркмению заинтересуют российских туристов

Эксперты: рейсы в Малайзию через Туркмению заинтересуют российских туристов - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперты: рейсы в Малайзию через Туркмению заинтересуют российских туристов

"Туркменские авиалинии" открывают стыковочные рейсы из России в Малайзию и Вьетнам, и туроператоры назвали условия, при которых путешественники начнут активно... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:11

2024-01-25T15:11

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. "Туркменские авиалинии" открывают стыковочные рейсы из России в Малайзию и Вьетнам, и туроператоры назвали условия, при которых путешественники начнут активно летать в Юго-Восточную Азию по такому маршруту.Стыковка будет происходить в Ашхабаде, сообщает генеральный агент Turkmenistan Airlines в России.Регулярные рейсы в Куала-Лумпур предполагается запустить с 15 февраля, а в Хошимин – с 5 марта. Перелеты запланированы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 с двухклассной компоновкой – бизнес и эконом.Стоимость билетов туда – обратно в эконом-классе по обоим направлениям составит от 55 тысяч рублей, в бизнес-классе – от 150 тысяч рублей.Для пересадки в Туркменистане виза не нужна, посадочный талон на второй сегмент полета пассажир получит на стойке трансфера, а багаж зарегистрируют сразу до конечной точки путешествия."Такая перевозка будет востребована в случае привлекательной цены, – отметили в пресс-службе "Интуриста". – Большинство путешественников, особенно пожилых и семьи с детьми, предпочитают прямые рейсы. Но многие сейчас летают в Юго-Восточную Азию с пересадкой в Китае, поскольку их авиакомпании предлагают выгодные тарифы".В пресс-службе Space Travel объяснили, что спрос на рейсы через Ашхабад будет неодинаковый. "В Малайзии самое популярное турнаправление – остров Лангкави. Там нет международного аэропорта, гости летят в Куала-Лумпур”, – рассказали эксперты туроператора.По их словам, самый популярный маршрут в столицу Малайзии сейчас пролегает через Стамбул и Оман. “Туркменский перевозчик сможет составить конкуренцию на маршруте, поскольку предлагает более "прямой" перелет с меньшей продолжительностью”, – добавили там.Направляясь во Вьетнам, "Туркменские авиалинии" приземляются в столице Хошимине, которая находится далеко от популярных курортов Нячанг и Фукуок. Так что туристам в любом случае придется оплачивать еще и внутренний перелет. При этом сейчас они имеют возможность прилететь в места отдыха транзитом через Китай с одной пересадкой. "В этом случае предложение туркменского перевозчика не выглядит конкурентоспособным", – отмечают участники рынка.Пока туроператоры не получили тарифов от авиакомпании, но по опыту предыдущих полетов отмечают, что "Туркменские авиалинии" реализует билеты преимущественно через собственные каналы. "Так что упомянутые рейсы в первую очередь будут интересны самостоятельным путешественникам", – предполагают в Space Travel.

https://ria.ru/20240125/kitay-1923426584.html

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новости - туризм, малайзия, туркмения, россия, интурист, boeing 777, туризм