Рейтинг@Mail.ru
Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/studotryady-1923500645.html
Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи
Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи - РИА Новости, 25.01.2024
Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи
Российские студенческие отряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:58
2024-01-25T18:58
общество
федеральная пассажирская компания
госдума рф
всемирный фестиваль молодежи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729455324_0:269:3163:2048_1920x0_80_0_0_ae92757c4b86444bbc3276626eac898c.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские студенческие отряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе фестиваля. "В День студента, 25 января, в рамках старта четвертого сезона всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Российские студенческие отряды совместно с АО "Федеральная пассажирская компания" презентовали форму проводников пассажирских поездов Всемирного фестиваля молодежи", — говорится в сообщении. По данным организаторов, на конкурс проводников пассажирских поездов среди студотрядов, который проходил в декабре 2023 года, подали заявки более 400 человек. "По итогам отбора 45 лучших проводников РСО примут участие в обслуживании пассажиров во время фестиваля", — рассказали в пресс-службе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев сообщил, что победители прошли большой конкурсный отбор — восемь человек на место. "Как только в марте стартует Всемирный фестиваль молодежи, студенческие отряды проводников будут сопровождать всех гостей фестиваля в поездах и обеспечивать высокий уровень сервиса. Для студентов участие в таких проектах – это возможность быть причастными к масштабным событиям мирового уровня и в то же время стимул к профессиональному развитию, поскольку участвовать в этом отряде смогут только лучшие студенты-проводники", — рассказал Киселев.
https://na.ria.ru/20240125/studenty-1923362714.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729455324_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_275751784ccaeffde37ed8bf61145ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная пассажирская компания, госдума рф, всемирный фестиваль молодежи
Общество, Федеральная пассажирская компания, Госдума РФ, Всемирный фестиваль молодежи
Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи

Российские студотряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские студенческие отряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"В День студента, 25 января, в рамках старта четвертого сезона всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Российские студенческие отряды совместно с АО "Федеральная пассажирская компания" презентовали форму проводников пассажирских поездов Всемирного фестиваля молодежи", — говорится в сообщении.
По данным организаторов, на конкурс проводников пассажирских поездов среди студотрядов, который проходил в декабре 2023 года, подали заявки более 400 человек.
"По итогам отбора 45 лучших проводников РСО примут участие в обслуживании пассажиров во время фестиваля", — рассказали в пресс-службе.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев сообщил, что победители прошли большой конкурсный отбор — восемь человек на место.
"Как только в марте стартует Всемирный фестиваль молодежи, студенческие отряды проводников будут сопровождать всех гостей фестиваля в поездах и обеспечивать высокий уровень сервиса. Для студентов участие в таких проектах – это возможность быть причастными к масштабным событиям мирового уровня и в то же время стимул к профессиональному развитию, поскольку участвовать в этом отряде смогут только лучшие студенты-проводники", — рассказал Киселев.
Студенты Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Чернышенко рассказал о поддержке студенческих проектов в 2024 году
10:42
 
ОбществоФедеральная пассажирская компанияГосдума РФВсемирный фестиваль молодежи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала