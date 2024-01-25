Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи
Российские студотряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские студенческие отряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"В День студента, 25 января, в рамках старта четвертого сезона всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Российские студенческие отряды совместно с АО "Федеральная пассажирская компания" презентовали форму проводников пассажирских поездов Всемирного фестиваля молодежи", — говорится в сообщении.
По данным организаторов, на конкурс проводников пассажирских поездов среди студотрядов, который проходил в декабре 2023 года, подали заявки более 400 человек.
"По итогам отбора 45 лучших проводников РСО примут участие в обслуживании пассажиров во время фестиваля", — рассказали в пресс-службе.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев сообщил, что победители прошли большой конкурсный отбор — восемь человек на место.
"Как только в марте стартует Всемирный фестиваль молодежи, студенческие отряды проводников будут сопровождать всех гостей фестиваля в поездах и обеспечивать высокий уровень сервиса. Для студентов участие в таких проектах – это возможность быть причастными к масштабным событиям мирового уровня и в то же время стимул к профессиональному развитию, поскольку участвовать в этом отряде смогут только лучшие студенты-проводники", — рассказал Киселев.