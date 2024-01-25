https://ria.ru/20240125/studotryady-1923500645.html

Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи

Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи - РИА Новости, 25.01.2024

Российские студотряды станут проводниками поездов фестиваля молодежи

Российские студенческие отряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:58

2024-01-25T18:58

2024-01-25T18:58

общество

федеральная пассажирская компания

госдума рф

всемирный фестиваль молодежи

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские студенческие отряды станут проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе фестиваля. "В День студента, 25 января, в рамках старта четвертого сезона всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" Российские студенческие отряды совместно с АО "Федеральная пассажирская компания" презентовали форму проводников пассажирских поездов Всемирного фестиваля молодежи", — говорится в сообщении. По данным организаторов, на конкурс проводников пассажирских поездов среди студотрядов, который проходил в декабре 2023 года, подали заявки более 400 человек. "По итогам отбора 45 лучших проводников РСО примут участие в обслуживании пассажиров во время фестиваля", — рассказали в пресс-службе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев сообщил, что победители прошли большой конкурсный отбор — восемь человек на место. "Как только в марте стартует Всемирный фестиваль молодежи, студенческие отряды проводников будут сопровождать всех гостей фестиваля в поездах и обеспечивать высокий уровень сервиса. Для студентов участие в таких проектах – это возможность быть причастными к масштабным событиям мирового уровня и в то же время стимул к профессиональному развитию, поскольку участвовать в этом отряде смогут только лучшие студенты-проводники", — рассказал Киселев.

https://na.ria.ru/20240125/studenty-1923362714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная пассажирская компания, госдума рф, всемирный фестиваль молодежи