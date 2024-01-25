Рейтинг@Mail.ru
Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
17:10 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/studenty-1923468727.html
Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть
Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть - РИА Новости, 25.01.2024
Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть
Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:10
2024-01-25T17:10
вологодская область
андрей луценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880443715_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_55830aac4f5c074c52691dd1d6912b2d.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной власти, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект, внесенный Законодательным Собранием Вологодской области, был принят нижней палатой российского парламента в первом чтении 24 января. "Эта мера не только позволит получать студентам-целевикам ежемесячные выплаты, но и укрепит институт муниципальной власти, ведь после завершения учебы молодые специалисты будут трудоустроены в местные администрации, где сейчас наблюдается кадровый голод. Мы уверены, что с приходом новых грамотных управленцев, проблемы на местах будут решаться намного быстрее и эффективнее", - цитирует пресс-служба Луценко. Согласно действующему сейчас Федеральному закону "О муниципальной службе в Российской Федерации", заключить договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы могут только граждане, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения на бюджетной основе. Вологодские депутаты предложили расширить круг студентов, которые могут воспользоваться такой возможностью, и предоставить право заключать договоры на целевое обучение также студентам средних специальных и высших учебных заведений, обучающимся по очной форме на платной основе.
https://ria.ru/20240125/vologodchina-1923443732.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880443715_46:0:757:533_1920x0_80_0_0_2c9cb8151f055c3f5a6859abd4681340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко

Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной власти, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект, внесенный Законодательным Собранием Вологодской области, был принят нижней палатой российского парламента в первом чтении 24 января.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Луценко: на Вологодчине продолжат развивать самбо
15:39
"Эта мера не только позволит получать студентам-целевикам ежемесячные выплаты, но и укрепит институт муниципальной власти, ведь после завершения учебы молодые специалисты будут трудоустроены в местные администрации, где сейчас наблюдается кадровый голод. Мы уверены, что с приходом новых грамотных управленцев, проблемы на местах будут решаться намного быстрее и эффективнее", - цитирует пресс-служба Луценко.
Согласно действующему сейчас Федеральному закону "О муниципальной службе в Российской Федерации", заключить договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы могут только граждане, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения на бюджетной основе.
Вологодские депутаты предложили расширить круг студентов, которые могут воспользоваться такой возможностью, и предоставить право заключать договоры на целевое обучение также студентам средних специальных и высших учебных заведений, обучающимся по очной форме на платной основе.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала