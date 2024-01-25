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Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть
Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть - РИА Новости, 25.01.2024
Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть
Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:10
2024-01-25T17:10
2024-01-25T17:10
вологодская область
андрей луценко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной власти, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект, внесенный Законодательным Собранием Вологодской области, был принят нижней палатой российского парламента в первом чтении 24 января. "Эта мера не только позволит получать студентам-целевикам ежемесячные выплаты, но и укрепит институт муниципальной власти, ведь после завершения учебы молодые специалисты будут трудоустроены в местные администрации, где сейчас наблюдается кадровый голод. Мы уверены, что с приходом новых грамотных управленцев, проблемы на местах будут решаться намного быстрее и эффективнее", - цитирует пресс-служба Луценко. Согласно действующему сейчас Федеральному закону "О муниципальной службе в Российской Федерации", заключить договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы могут только граждане, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения на бюджетной основе. Вологодские депутаты предложили расширить круг студентов, которые могут воспользоваться такой возможностью, и предоставить право заключать договоры на целевое обучение также студентам средних специальных и высших учебных заведений, обучающимся по очной форме на платной основе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной власти, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект, внесенный Законодательным Собранием Вологодской области, был принят нижней палатой российского парламента в первом чтении 24 января.
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"Эта мера не только позволит получать студентам-целевикам ежемесячные выплаты, но и укрепит институт муниципальной власти, ведь после завершения учебы молодые специалисты будут трудоустроены в местные администрации, где сейчас наблюдается кадровый голод. Мы уверены, что с приходом новых грамотных управленцев, проблемы на местах будут решаться намного быстрее и эффективнее", - цитирует пресс-служба Луценко
.
Согласно действующему сейчас Федеральному закону "О муниципальной службе в Российской Федерации", заключить договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы могут только граждане, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения на бюджетной основе.
Вологодские депутаты предложили расширить круг студентов, которые могут воспользоваться такой возможностью, и предоставить право заключать договоры на целевое обучение также студентам средних специальных и высших учебных заведений, обучающимся по очной форме на платной основе.