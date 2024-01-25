https://ria.ru/20240125/studenty-1923468727.html

Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть

Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть - РИА Новости, 25.01.2024

Луценко: увеличение числа студентов-целевиков укрепит муниципальную власть

Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:10

2024-01-25T17:10

2024-01-25T17:10

вологодская область

андрей луценко

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что инициатива местных депутатов о целевом обучении поможет укрепить институт муниципальной власти, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект, внесенный Законодательным Собранием Вологодской области, был принят нижней палатой российского парламента в первом чтении 24 января. "Эта мера не только позволит получать студентам-целевикам ежемесячные выплаты, но и укрепит институт муниципальной власти, ведь после завершения учебы молодые специалисты будут трудоустроены в местные администрации, где сейчас наблюдается кадровый голод. Мы уверены, что с приходом новых грамотных управленцев, проблемы на местах будут решаться намного быстрее и эффективнее", - цитирует пресс-служба Луценко. Согласно действующему сейчас Федеральному закону "О муниципальной службе в Российской Федерации", заключить договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы могут только граждане, впервые получающие среднее профессиональное и высшее образование по очной форме обучения на бюджетной основе. Вологодские депутаты предложили расширить круг студентов, которые могут воспользоваться такой возможностью, и предоставить право заключать договоры на целевое обучение также студентам средних специальных и высших учебных заведений, обучающимся по очной форме на платной основе.

https://ria.ru/20240125/vologodchina-1923443732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко