https://ria.ru/20240125/student-1923351992.html

Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ

Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ - РИА Новости, 25.01.2024

Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ

Более 10 тысяч студентов в Москве освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за последние пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:42

2024-01-25T09:42

2024-01-25T09:42

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жкх

москва

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 10 тысяч студентов в Москве освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за последние пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В столичных образовательных учреждениях получают знания и навыки тысячи будущих профессионалов. Так, за последние пять лет более 10 тысяч студентов освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям за год обучили порядка 27 тысяч специалистов в области безопасности", —говорится в сообщении. Уточняется, что московские студенты регулярно проходят производственную практику на предприятиях комплекса городского хозяйства. Так, они осваивают профессии электромонтеров, машинистов-обходчиков, электрослесарей, наладчиков оборудования, лаборантов, диспетчеров, инженеров-проектировщиков и другие.

https://realty.ria.ru/20240120/zhkkh-1922494160.html

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общество, жкх, москва, россия, навигатор абитуриента