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Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ - РИА Новости, 25.01.2024
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09:42 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/student-1923351992.html
Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ
Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ - РИА Новости, 25.01.2024
Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ
Более 10 тысяч студентов в Москве освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за последние пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:42
2024-01-25T09:42
общество
жкх
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 10 тысяч студентов в Москве освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за последние пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В столичных образовательных учреждениях получают знания и навыки тысячи будущих профессионалов. Так, за последние пять лет более 10 тысяч студентов освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям за год обучили порядка 27 тысяч специалистов в области безопасности", —говорится в сообщении. Уточняется, что московские студенты регулярно проходят производственную практику на предприятиях комплекса городского хозяйства. Так, они осваивают профессии электромонтеров, машинистов-обходчиков, электрослесарей, наладчиков оборудования, лаборантов, диспетчеров, инженеров-проектировщиков и другие.
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общество, жкх, москва, россия, навигатор абитуриента
Общество, ЖКХ, Москва, Россия, Навигатор абитуриента

Более 10 тысяч студентов Москвы за 5 лет освоили профессии в сфере ЖКХ

© iStock.com / skynesherУченики во время лекции
Ученики во время лекции - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 10 тысяч студентов в Москве освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за последние пять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В столичных образовательных учреждениях получают знания и навыки тысячи будущих профессионалов. Так, за последние пять лет более 10 тысяч студентов освоили профессии сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а в столичном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям за год обучили порядка 27 тысяч специалистов в области безопасности", —говорится в сообщении.
Уточняется, что московские студенты регулярно проходят производственную практику на предприятиях комплекса городского хозяйства. Так, они осваивают профессии электромонтеров, машинистов-обходчиков, электрослесарей, наладчиков оборудования, лаборантов, диспетчеров, инженеров-проектировщиков и другие.
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20 января, 13:04
 
ОбществоЖКХМоскваРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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