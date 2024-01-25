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ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 25.01.2024 (обновлено: 10:54 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/stskk-1923366507.html
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса
Украинские войска в третий раз за 25 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:52
2024-01-25T10:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за 25 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 10.10 и 10.25 сбросили боеприпасы с беспилотников в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска в 10.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса

СЦКК: в третий раз за 25 минут ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за 25 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 10.10 и 10.25 сбросили боеприпасы с беспилотников в этом же районе.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, украинские войска в 10.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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