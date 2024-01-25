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ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса
Украинские войска в третий раз за 25 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:52
2024-01-25T10:52
2024-01-25T10:54
специальная военная операция на украине
происшествия
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кировский район
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за 25 минут сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ранее сообщало, что украинские войска в 10.10 и 10.25 сбросили боеприпасы с беспилотников в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска в 10.30 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке в третий раз за полчаса
СЦКК: в третий раз за 25 минут ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Донецке