"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта

"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта - РИА Новости, 25.01.2024

"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта

Росийско-сербская компания "Кенмер-Монолит" стала победителем тендера на строительство первого жилого небоскреба по проекту THE FIVE (ЗЕ ФАЙВ) в Донском районе...

2024-01-25T18:36

2024-01-25T18:36

2024-01-25T20:18

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росийско-сербская компания "Кенмер-Монолит" стала победителем тендера на строительство первого жилого небоскреба по проекту THE FIVE (ЗЕ ФАЙВ) в Донском районе Москвы, сообщает компания.Для строительства и инжиниринга комплекса компания создала подразделение "ТЕКОС Констракшн". Генеральный подрядчик будет выполнять устройство монолитных железобетонных конструкций и навесного вентилируемого фасада, блочную кладку, гидроизоляцию, общестроительные работы, отделку и благоустройство."75-этажный небоскреб THE FIVE изменит не только облик Донского района, но и всей центральной части города. В начале Ленинского нет зданий такой этажности, поэтому из комплекса открывается потрясающая панорама на город – исторический центр, главное здание МГУ, Москву-Сити, спорткомплекс "Лужники" и Академию наук. В шаговой доступности – 500 гектаров парков, образуемых "Музеоном", Парком Горького и парком "Воробьевы горы", - говорится в сообщении.Название комплекса связано с районом расположения, ЖК строится в 5-м Донском проезде.Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта выполнено "Московской государственной экспертизой". Все 596 квартир в THE FIVE будут сданы с предчистовой отделкой. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 38 до 77 квадратных метров, двухкомнатных – от 60 до 84 квадратных метров, трехкомнатных – от 87 до 114 квадратных метров и четырехкомнатных – от 111 до 122 квадратных метров. В комплексе также расположены пентхаусы, квартиры с террасами и панорамным остеклением.Небоскреб планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2026 года. Застройщиком выступает ООО СЗ "5 Донской"."Кенмер-Монолит" работает на российском строительном рынке более 30 лет. Сербские инженеры и рабочие выполняли реконструкцию главных исторических гостиниц Москвы таких как "Метрополь", "Националь", "Савой", неоднократно работали с памятниками архитектуры разных периодов. Среди проектов в высотном строительстве - ЖК на Амурской улице и Причальном проезде, ЖК "Эталон-Сити", "Клубный дом на Павелецкой" и другие современные комплексы на московском рынке недвижимости.Проектная декларация на сайте наш.дом.рфРеклама, ООО "Союз", erid 4CQwVszH9pWvKK2wyjF

