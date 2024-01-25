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"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта - РИА Новости, 25.01.2024
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18:36 25.01.2024 (обновлено: 20:18 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/stroitelstvo-1923448789.html
"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта
"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта - РИА Новости, 25.01.2024
"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта
Росийско-сербская компания "Кенмер-Монолит" стала победителем тендера на строительство первого жилого небоскреба по проекту THE FIVE (ЗЕ ФАЙВ) в Донском районе... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:36
2024-01-25T20:18
москва
жилье
экономика
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росийско-сербская компания "Кенмер-Монолит" стала победителем тендера на строительство первого жилого небоскреба по проекту THE FIVE (ЗЕ ФАЙВ) в Донском районе Москвы, сообщает компания.Для строительства и инжиниринга комплекса компания создала подразделение "ТЕКОС Констракшн". Генеральный подрядчик будет выполнять устройство монолитных железобетонных конструкций и навесного вентилируемого фасада, блочную кладку, гидроизоляцию, общестроительные работы, отделку и благоустройство."75-этажный небоскреб THE FIVE изменит не только облик Донского района, но и всей центральной части города. В начале Ленинского нет зданий такой этажности, поэтому из комплекса открывается потрясающая панорама на город – исторический центр, главное здание МГУ, Москву-Сити, спорткомплекс "Лужники" и Академию наук. В шаговой доступности – 500 гектаров парков, образуемых "Музеоном", Парком Горького и парком "Воробьевы горы", - говорится в сообщении.Название комплекса связано с районом расположения, ЖК строится в 5-м Донском проезде.Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта выполнено "Московской государственной экспертизой". Все 596 квартир в THE FIVE будут сданы с предчистовой отделкой. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 38 до 77 квадратных метров, двухкомнатных – от 60 до 84 квадратных метров, трехкомнатных – от 87 до 114 квадратных метров и четырехкомнатных – от 111 до 122 квадратных метров. В комплексе также расположены пентхаусы, квартиры с террасами и панорамным остеклением.Небоскреб планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2026 года. Застройщиком выступает ООО СЗ "5 Донской"."Кенмер-Монолит" работает на российском строительном рынке более 30 лет. Сербские инженеры и рабочие выполняли реконструкцию главных исторических гостиниц Москвы таких как "Метрополь", "Националь", "Савой", неоднократно работали с памятниками архитектуры разных периодов. Среди проектов в высотном строительстве - ЖК на Амурской улице и Причальном проезде, ЖК "Эталон-Сити", "Клубный дом на Павелецкой" и другие современные комплексы на московском рынке недвижимости.Проектная декларация на сайте наш.дом.рфРеклама, ООО "Союз", erid 4CQwVszH9pWvKK2wyjF
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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москва, жилье, экономика, общество
Москва, Жилье, Экономика, Общество

"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта

© ООО "Союз""Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта
Кенмер-Монолит построит небоскреб в начале Ленинского проспекта
© ООО "Союз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Росийско-сербская компания "Кенмер-Монолит" стала победителем тендера на строительство первого жилого небоскреба по проекту THE FIVE (ЗЕ ФАЙВ) в Донском районе Москвы, сообщает компания.
Для строительства и инжиниринга комплекса компания создала подразделение "ТЕКОС Констракшн". Генеральный подрядчик будет выполнять устройство монолитных железобетонных конструкций и навесного вентилируемого фасада, блочную кладку, гидроизоляцию, общестроительные работы, отделку и благоустройство.
"75-этажный небоскреб THE FIVE изменит не только облик Донского района, но и всей центральной части города. В начале Ленинского нет зданий такой этажности, поэтому из комплекса открывается потрясающая панорама на город – исторический центр, главное здание МГУ, Москву-Сити, спорткомплекс "Лужники" и Академию наук. В шаговой доступности – 500 гектаров парков, образуемых "Музеоном", Парком Горького и парком "Воробьевы горы", - говорится в сообщении.
Название комплекса связано с районом расположения, ЖК строится в 5-м Донском проезде.
© ООО "Союз""Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта
Кенмер-Монолит построит небоскреб в начале Ленинского проспекта
© ООО "Союз"
"Кенмер-Монолит" построит небоскреб в начале Ленинского проспекта
Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта выполнено "Московской государственной экспертизой". Все 596 квартир в THE FIVE будут сданы с предчистовой отделкой. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 38 до 77 квадратных метров, двухкомнатных – от 60 до 84 квадратных метров, трехкомнатных – от 87 до 114 квадратных метров и четырехкомнатных – от 111 до 122 квадратных метров. В комплексе также расположены пентхаусы, квартиры с террасами и панорамным остеклением.
Небоскреб планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2026 года. Застройщиком выступает ООО СЗ "5 Донской".
© Фото : ООО "Союз"

Небоскреб

Небоскреб Кенмер-Монолит

Небоскреб

© Фото : ООО "Союз"
1 из 3
© Фото : ООО "Союз"

Небоскреб

Небоскреб Кенмер-Монолит

Небоскреб

© Фото : ООО "Союз"
2 из 3
© Фото : ООО "Союз"

Небоскреб

Небоскреб Кенмер-Монолит

Небоскреб

© Фото : ООО "Союз"
3 из 3

Небоскреб

© Фото : ООО "Союз"
1 из 3

Небоскреб

© Фото : ООО "Союз"
2 из 3

Небоскреб

© Фото : ООО "Союз"
3 из 3
"Кенмер-Монолит" работает на российском строительном рынке более 30 лет. Сербские инженеры и рабочие выполняли реконструкцию главных исторических гостиниц Москвы таких как "Метрополь", "Националь", "Савой", неоднократно работали с памятниками архитектуры разных периодов. Среди проектов в высотном строительстве - ЖК на Амурской улице и Причальном проезде, ЖК "Эталон-Сити", "Клубный дом на Павелецкой" и другие современные комплексы на московском рынке недвижимости.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Реклама, ООО "Союз", erid 4CQwVszH9pWvKK2wyjF
 
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