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Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек - РИА Новости, 25.01.2024
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек
В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:56
2024-01-25T11:56
2024-01-25T12:40
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Спасены шесть человек — все живы", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в областном правительстве, спасатели проникли в подвал через технические колодцы. После того как всех подняли на поверхность, их осмотрели врачи.При обрушении станции один человек погиб, трое пострадали. Позднее в больнице умер один из госпитализированных, получивший ожоги 95% тела.По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при проведении ремонтных работ.В ликвидации последствий участвовали 83 человека и 28 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек
МЧС спасло всех шестерых человек, оказавшихся под завалами станции в Новотроицке
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Спасены шесть человек — все живы", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в областном правительстве, спасатели проникли в подвал через технические колодцы. После того как всех подняли на поверхность, их осмотрели врачи.
При обрушении станции один человек погиб, трое пострадали. Позднее в больнице умер один из госпитализированных, получивший ожоги 95% тела.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при проведении ремонтных работ.
В ликвидации последствий участвовали 83 человека и 28 единиц техники.
В Оренбургской области возбудили дело из-за обрушения на насосной станции