Рейтинг@Mail.ru
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 25.01.2024 (обновлено: 12:40 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/stantsiya-1923384249.html
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек - РИА Новости, 25.01.2024
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек
В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:56
2024-01-25T12:40
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923361244_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f045221d1f75a0b32b6f4bf8ef012c30.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Спасены шесть человек — все живы", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в областном правительстве, спасатели проникли в подвал через технические колодцы. После того как всех подняли на поверхность, их осмотрели врачи.При обрушении станции один человек погиб, трое пострадали. Позднее в больнице умер один из госпитализированных, получивший ожоги 95% тела.По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при проведении ремонтных работ.В ликвидации последствий участвовали 83 человека и 28 единиц техники.
https://ria.ru/20240125/sk-1923386068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923361244_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_9848120ba19fe4780c8060c48f2d3ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек

МЧС спасло всех шестерых человек, оказавшихся под завалами станции в Новотроицке

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Место обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Спасены шесть человек — все живы", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в областном правительстве, спасатели проникли в подвал через технические колодцы. После того как всех подняли на поверхность, их осмотрели врачи.
При обрушении станции один человек погиб, трое пострадали. Позднее в больнице умер один из госпитализированных, получивший ожоги 95% тела.
По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при проведении ремонтных работ.
В ликвидации последствий участвовали 83 человека и 28 единиц техники.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Оренбургской области возбудили дело из-за обрушения на насосной станции
12:01
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала