https://ria.ru/20240125/stantsiya-1923384249.html

Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек

Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек - РИА Новости, 25.01.2024

Из-под завалов насосной станции в Оренбуржье спасли всех шестерых человек

В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:56

2024-01-25T11:56

2024-01-25T12:40

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Новотроицке Оренбургской области спасли всех шестерых человек, оказавшихся под завалами при обрушении канализационно-насосной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Спасены шесть человек — все живы", — сказал собеседник агентства.Как уточнили в областном правительстве, спасатели проникли в подвал через технические колодцы. После того как всех подняли на поверхность, их осмотрели врачи.При обрушении станции один человек погиб, трое пострадали. Позднее в больнице умер один из госпитализированных, получивший ожоги 95% тела.По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона при проведении ремонтных работ.В ликвидации последствий участвовали 83 человека и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20240125/sk-1923386068.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)