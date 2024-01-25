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Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
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06:02 25.01.2024
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Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ
Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ
Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером возможного выборного реванша с предшественником на посту Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:02
2024-01-25T06:02
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
никки хейли
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером возможного выборного реванша с предшественником на посту Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg. "Законодатели-демократы на условиях анонимности сказали в интервью, что пока кампания Байдена не развивается, его возраст беспокоит избирателей, партия теряет голоса из-за высоких цен и войны в Газе. Они считают Байдена аутсайдером", - сообщает агентство. В сообщении говорится, что некоторые в демократической партии обеспокоены шансами Байдена обойти своего предшественника Трампа, поскольку тот лидирует в опросах. "Закулисная тревога контрастирует с публичными проявлениями солидарности", - говорится в сообщении. Трампу прогнозируют победу на республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, где у него была единственная конкурентка в борьбе за партийную номинацию экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Байден, комментируя прошедшие первичные выборы, заявил, что "сейчас ясно - Трамп будет кандидатом от республиканцев". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, никки хейли, выборы президента сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Никки Хейли, Выборы президента США
Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ

Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером возможного выборного реванша с предшественником на посту Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg.
«
"Законодатели-демократы на условиях анонимности сказали в интервью, что пока кампания Байдена не развивается, его возраст беспокоит избирателей, партия теряет голоса из-за высоких цен и войны в Газе. Они считают Байдена аутсайдером", - сообщает агентство.
В сообщении говорится, что некоторые в демократической партии обеспокоены шансами Байдена обойти своего предшественника Трампа, поскольку тот лидирует в опросах. "Закулисная тревога контрастирует с публичными проявлениями солидарности", - говорится в сообщении.
Трампу прогнозируют победу на республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, где у него была единственная конкурентка в борьбе за партийную номинацию экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Байден, комментируя прошедшие первичные выборы, заявил, что "сейчас ясно - Трамп будет кандидатом от республиканцев".
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампНикки ХейлиВыборы президента США
 
 
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