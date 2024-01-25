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Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ

Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024

Демократы не верят в победу Байдена на выборах, пишут СМИ

Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером возможного выборного реванша с предшественником на посту Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T06:02

2024-01-25T06:02

2024-01-25T06:02

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

никки хейли

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером возможного выборного реванша с предшественником на посту Дональдом Трампом, сообщает агентство Bloomberg. "Законодатели-демократы на условиях анонимности сказали в интервью, что пока кампания Байдена не развивается, его возраст беспокоит избирателей, партия теряет голоса из-за высоких цен и войны в Газе. Они считают Байдена аутсайдером", - сообщает агентство. В сообщении говорится, что некоторые в демократической партии обеспокоены шансами Байдена обойти своего предшественника Трампа, поскольку тот лидирует в опросах. "Закулисная тревога контрастирует с публичными проявлениями солидарности", - говорится в сообщении. Трампу прогнозируют победу на республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, где у него была единственная конкурентка в борьбе за партийную номинацию экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Байден, комментируя прошедшие первичные выборы, заявил, что "сейчас ясно - Трамп будет кандидатом от республиканцев". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240124/bayden-1923108029.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, никки хейли, выборы президента сша