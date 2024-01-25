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Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 25.01.2024
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14:21 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/sponsory-1923421607.html
Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны"
Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 25.01.2024
Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны"
Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) Украины заявило, что внесло в список международных "спонсоров войны" шведскую компанию по производству... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:21
2024-01-25T14:21
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) Украины заявило, что внесло в список международных "спонсоров войны" шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB). "Лидер в сфере производства сварочного оборудования и материалов принципиально остается в РФ, содержит там заводы и поставляет свои товары через систему государственных закупок российскому "Газпрому". НАПК внесло американско-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) к перечню международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. ESAB – шведская промышленная компания. Основана в 1904 году. Имеет свои филиалы почти в 50 странах. В середине января НАПК Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны"

Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "международных спонсоров войны"

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) Украины заявило, что внесло в список международных "спонсоров войны" шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB).
"Лидер в сфере производства сварочного оборудования и материалов принципиально остается в РФ, содержит там заводы и поставляет свои товары через систему государственных закупок российскому "Газпрому". НАПК внесло американско-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) к перечню международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
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ESAB – шведская промышленная компания. Основана в 1904 году. Имеет свои филиалы почти в 50 странах.
В середине января НАПК Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.
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