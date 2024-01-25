https://ria.ru/20240125/sponsory-1923421607.html

Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны"

Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 25.01.2024

Украина внесла шведскую компанию ESAB в список "спонсоров войны"

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) Украины заявило, что внесло в список международных "спонсоров войны" шведскую компанию по производству... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:21

2024-01-25T14:21

2024-01-25T14:21

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) Украины заявило, что внесло в список международных "спонсоров войны" шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB). "Лидер в сфере производства сварочного оборудования и материалов принципиально остается в РФ, содержит там заводы и поставляет свои товары через систему государственных закупок российскому "Газпрому". НАПК внесло американско-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) к перечню международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. ESAB – шведская промышленная компания. Основана в 1904 году. Имеет свои филиалы почти в 50 странах. В середине января НАПК Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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