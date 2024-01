https://ria.ru/20240125/spirs-1923278422.html

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения - РИА Новости, 25.01.2024

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения

Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T00:24

2024-01-25T00:24

2024-01-25T08:48

шоубиз

бритни спирс

сша

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

новости - туризм

скандал

слухи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845872_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_6b08668432be1fad1931c435e6729f0d.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, пишет The Sun.Сразу несколько инсайдеров сообщили изданию, что за последний год знаменитость довела до предела сотрудников заведения своими выходками."Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим", — рассказал изданию один из источников.Бритни была давним гостем пятизвездочного отеля, так как он находится всего в нескольких минутах езды от ее особняка. Инсайдеры поделились, что ей очень нравилось ходить в спа-салоны, а также к косметологу и массажисту.Однако сейчас, как отмечают в The Sun, персонал устал от странностей 42-летней звезды и "временно заблокировал ее"."Бритни, возможно, и знаменитость, но она не может бегать и делать все, что захочет", — добавил источник. На подобные меры руководство отеля идет не в первый раз. В прошлом году певице тоже запретили посещать это место. Но вскоре "простили" свою постоянную клиентку. Представитель Бритни Спирс заявил изданию, что эта история "не соответствует действительности". А в отеле комментировать ситуацию не стали.

https://ria.ru/20240116/spirs-1921580340.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бритни спирс, сша, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости - туризм, скандал, слухи