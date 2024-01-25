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Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения - РИА Новости, 25.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:24 25.01.2024 (обновлено: 08:48 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/spirs-1923278422.html
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения - РИА Новости, 25.01.2024
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения
Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:24
2024-01-25T08:48
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, пишет The Sun.Сразу несколько инсайдеров сообщили изданию, что за последний год знаменитость довела до предела сотрудников заведения своими выходками.&quot;Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим&quot;, — рассказал изданию один из источников.Бритни была давним гостем пятизвездочного отеля, так как он находится всего в нескольких минутах езды от ее особняка. Инсайдеры поделились, что ей очень нравилось ходить в спа-салоны, а также к косметологу и массажисту.Однако сейчас, как отмечают в The Sun, персонал устал от странностей 42-летней звезды и "временно заблокировал ее"."Бритни, возможно, и знаменитость, но она не может бегать и делать все, что захочет", — добавил источник. На подобные меры руководство отеля идет не в первый раз. В прошлом году певице тоже запретили посещать это место. Но вскоре "простили" свою постоянную клиентку. Представитель Бритни Спирс заявил изданию, что эта история "не соответствует действительности". А в отеле комментировать ситуацию не стали.
https://ria.ru/20240116/spirs-1921580340.html
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бритни спирс, сша, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости - туризм, скандал, слухи
Шоубиз, Бритни Спирс, США, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Новости - Туризм, скандал, слухи
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список после жалоб на поведение звезды

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Бритни Спирс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, пишет The Sun.
Сразу несколько инсайдеров сообщили изданию, что за последний год знаменитость довела до предела сотрудников заведения своими выходками.
«

"Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим", — рассказал изданию один из источников.

Бритни была давним гостем пятизвездочного отеля, так как он находится всего в нескольких минутах езды от ее особняка. Инсайдеры поделились, что ей очень нравилось ходить в спа-салоны, а также к косметологу и массажисту.
Однако сейчас, как отмечают в The Sun, персонал устал от странностей 42-летней звезды и "временно заблокировал ее".
«
"Бритни, возможно, и знаменитость, но она не может бегать и делать все, что захочет", — добавил источник.
На подобные меры руководство отеля идет не в первый раз. В прошлом году певице тоже запретили посещать это место. Но вскоре "простили" свою постоянную клиентку.
Представитель Бритни Спирс заявил изданию, что эта история "не соответствует действительности". А в отеле комментировать ситуацию не стали.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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