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Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения - РИА Новости, 25.01.2024
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения
Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:24
2024-01-25T00:24
2024-01-25T08:48
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, пишет The Sun.Сразу несколько инсайдеров сообщили изданию, что за последний год знаменитость довела до предела сотрудников заведения своими выходками."Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим", — рассказал изданию один из источников.Бритни была давним гостем пятизвездочного отеля, так как он находится всего в нескольких минутах езды от ее особняка. Инсайдеры поделились, что ей очень нравилось ходить в спа-салоны, а также к косметологу и массажисту.Однако сейчас, как отмечают в The Sun, персонал устал от странностей 42-летней звезды и "временно заблокировал ее"."Бритни, возможно, и знаменитость, но она не может бегать и делать все, что захочет", — добавил источник. На подобные меры руководство отеля идет не в первый раз. В прошлом году певице тоже запретили посещать это место. Но вскоре "простили" свою постоянную клиентку. Представитель Бритни Спирс заявил изданию, что эта история "не соответствует действительности". А в отеле комментировать ситуацию не стали.
https://ria.ru/20240116/spirs-1921580340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бритни спирс, сша, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости - туризм, скандал, слухи
Шоубиз, Бритни Спирс, США, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Новости - Туризм, скандал, слухи
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список из-за ее странного поведения
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список после жалоб на поведение звезды
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Американская певица Бритни Спирс оказалась в черном списке отеля Four Seasons на курорте Уэстлейк-Виллидж (США) после жалоб постояльцев на поведение поп-звезды, пишет
The Sun.
Сразу несколько инсайдеров сообщили изданию, что за последний год знаменитость довела до предела сотрудников заведения своими выходками.
«
"Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим", — рассказал изданию один из источников.
Бритни была давним гостем пятизвездочного отеля, так как он находится всего в нескольких минутах езды от ее особняка. Инсайдеры поделились, что ей очень нравилось ходить в спа-салоны, а также к косметологу и массажисту.
Однако сейчас, как отмечают в The Sun, персонал устал от странностей 42-летней звезды и "временно заблокировал ее".
«
"Бритни, возможно, и знаменитость, но она не может бегать и делать все, что захочет", — добавил источник.
На подобные меры руководство отеля идет не в первый раз. В прошлом году певице тоже запретили посещать это место. Но вскоре "простили" свою постоянную клиентку.
Представитель Бритни Спирс заявил изданию, что эта история "не соответствует действительности". А в отеле комментировать ситуацию не стали.
Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*