https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923496611.html

Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации

Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации - РИА Новости, 25.01.2024

Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что встретился с Героем России, участником СВО Эдуардом Казымовым и с ним передал документы на автомобиль РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:38

2024-01-25T18:38

2024-01-25T18:38

надежные люди

общество

максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что встретился с Героем России, участником СВО Эдуардом Казымовым и с ним передал документы на автомобиль УАЗ "Патриот" для участников спецоперации. "Встретился с… участником СВО Эдуардом Казымовым, который в эти дни находится в отпуске на своей малой Родине в Тамбове. Мы все гордимся Эдуардом как военнослужащим, имеющим высшую награду государства – "Золотую Звезду" Героя России… Через Эдуарда передали документы на автомобиль УАЗ "Патриот" для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции", — сообщил Егоров в своем Telegram-канале. На встрече Егорова и Казымова присутствовал и руководитель одного из предприятий области, который помогает военным в зоне СВО. В пресс-службе правительства рассказали РИА Новости, что он, как и другие предприниматели и неравнодушные жители региона, передает деньги в фонд "Развитие Тамбовщины" на закупку предметов первой необходимости, автозапчастей, беспилотников, приборов ночного видения и другого оборудования для участников спецоперации. Фонд "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Он начал работать в первые дни специальной военной операции. За это время было собрано около 424 миллионов рублей - их перечислили неравнодушные тамбовчане. Инициатива создания принадлежит предпринимателям области, которую поддержал Егоров.

https://ria.ru/20240125/pomosch-1923382634.html

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общество, максим егоров