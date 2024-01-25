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Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации - РИА Новости, 25.01.2024
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18:38 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923496611.html
Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации
Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации - РИА Новости, 25.01.2024
Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что встретился с Героем России, участником СВО Эдуардом Казымовым и с ним передал документы на автомобиль РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:38
2024-01-25T18:38
надежные люди
общество
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что встретился с Героем России, участником СВО Эдуардом Казымовым и с ним передал документы на автомобиль УАЗ "Патриот" для участников спецоперации. "Встретился с… участником СВО Эдуардом Казымовым, который в эти дни находится в отпуске на своей малой Родине в Тамбове. Мы все гордимся Эдуардом как военнослужащим, имеющим высшую награду государства – "Золотую Звезду" Героя России… Через Эдуарда передали документы на автомобиль УАЗ "Патриот" для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции", — сообщил Егоров в своем Telegram-канале. На встрече Егорова и Казымова присутствовал и руководитель одного из предприятий области, который помогает военным в зоне СВО. В пресс-службе правительства рассказали РИА Новости, что он, как и другие предприниматели и неравнодушные жители региона, передает деньги в фонд "Развитие Тамбовщины" на закупку предметов первой необходимости, автозапчастей, беспилотников, приборов ночного видения и другого оборудования для участников спецоперации. Фонд "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Он начал работать в первые дни специальной военной операции. За это время было собрано около 424 миллионов рублей - их перечислили неравнодушные тамбовчане. Инициатива создания принадлежит предпринимателям области, которую поддержал Егоров.
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общество, максим егоров
Надежные люди, Общество, Максим Егоров
Тамбовский губернатор передал документы на УАЗ для участников спецоперации

Тамбовский губернатор Егоров передал документы на УАЗ для участников СВО

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что встретился с Героем России, участником СВО Эдуардом Казымовым и с ним передал документы на автомобиль УАЗ "Патриот" для участников спецоперации.
"Встретился с… участником СВО Эдуардом Казымовым, который в эти дни находится в отпуске на своей малой Родине в Тамбове. Мы все гордимся Эдуардом как военнослужащим, имеющим высшую награду государства – "Золотую Звезду" Героя России… Через Эдуарда передали документы на автомобиль УАЗ "Патриот" для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции", — сообщил Егоров в своем Telegram-канале.
На встрече Егорова и Казымова присутствовал и руководитель одного из предприятий области, который помогает военным в зоне СВО. В пресс-службе правительства рассказали РИА Новости, что он, как и другие предприниматели и неравнодушные жители региона, передает деньги в фонд "Развитие Тамбовщины" на закупку предметов первой необходимости, автозапчастей, беспилотников, приборов ночного видения и другого оборудования для участников спецоперации.
Фонд "Развитие Тамбовщины" создан для помощи военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации. Он начал работать в первые дни специальной военной операции. За это время было собрано около 424 миллионов рублей - их перечислили неравнодушные тамбовчане. Инициатива создания принадлежит предпринимателям области, которую поддержал Егоров.
Три УАЗа и грузовик с гуманитарной помощью отправили кировчане бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Надежные людиОбществоМаксим Егоров
 
 
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