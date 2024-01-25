https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923490416.html

Спецоперация, 25 января: на Украине погибли 400 американцев

Спецоперация, 25 января: на Украине погибли 400 американцев - РИА Новости, 25.01.2024

Спецоперация, 25 января: на Украине погибли 400 американцев

Одно из проявлений ведущейся Западом против России информационной войны - утверждения про якобы планы российского нападения на НАТО, которые на самом деле... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:26

2024-01-25T18:26

2024-01-25T18:26

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Одно из проявлений ведущейся Западом против России информационной войны - утверждения про якобы планы российского нападения на НАТО, которые на самом деле являются попытками запугать РФ перспективой прямого вооружённого конфликта с альянсом и отказаться от целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России", — сказал Нарышкин. "Кроме того, это еще и попытка, если хотите, запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с блоком НАТО. Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции", — добавил он. При этом директор СВР заверил, что ни Россия, ни ее руководство от своих целей не откажутся. В то же время он назвал высокой вероятность того, что Запад, терпящий поражение на Украине, устроит новые антироссийские провокации. Однако, по словам Нарышкина, они не будут иметь долгого эффекта, поскольку сегодня ложь вскрывают быстро. Киев потерял 8 танков и больше 900 солдатКак следует из сводки Минобороны России, опубликованной в четверг, за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ отразили девять атак противника на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и улучшили положение по переднему краю на последнем. Также на Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях украинским войскам было нанесено поражение. За сутки Киев, по данным МО РФ, потерял до 925 солдат, лишился восьми танков, четырех БМП, 14 бронемашин. Кроме того, российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы поразили боевую машину РСЗО М270 MLRS и две гаубицы М777 производства США, САУ Krab польского производства, боевую машину РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, боевую машину РСЗО "Град", артустановку "Акация" и три "Гвоздика", два орудия Д-20, и два Д-30, а также два склада с боеприпасами. ПВО сбила четыре реактивных снаряда HIMARS и одну тактическую ракету "Точка-У", а также уничтожила 91 украинский беспилотник в различных районах ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской, и Запорожской областей. Хоть с чертом, хоть с нечистымПредставитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец — сбитого Украиной российского военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружены на месте крушения в Белгородской области. Ящики найдены в хорошем техническом состоянии и переданы следователям. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной на фоне этого авиаинцидента, сказал, что Россия не может бросить "наших ребят", поэтому будет "разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым", чтобы вытащить российских военнопленных. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация не заметила очередной террористический акт киевского режима. В ОБСЕ на это отреагировали, пресс-секретарь организации Дэвид Дадж заверил, что ОБСЕ осуждает насилие, и "каждая смерть — это трагедия", но обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. Новый председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Мальты Ян Борг, отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли он контактировать по крушению Ил-76 с Россией или Украиной, заявил, что у него пока нет деталей произошедшего, он вернется к вопросу, как только они появятся. На Украине по этому факту СБУ завела уголовное дело. Расследование идет по статье 438 уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны. Ликвидированы боевикиКак сообщили в четверг в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска за ночь и утро 25 января выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району ДНР. После этого украинские формирования шесть раз сбрасывали боеприпасы с беспилотников в Кировском районе Донецка. Две мирные жительницы 1968 и 1960 годов рождения получили ранения. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих харьковских товарищей, рассказал РИА Новости, что в результате российских ударов в ночь на среду были ликвидированы более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих ВСУ в Балаклее на юго-востоке области. Среди убитых и раненых, по словам Лебедева, могут быть иностранные наемники. Погибшие американцыАгентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Венгрия снимет свои возражения против создания Евросоюзом фонда военной помощи Украине на пять миллиардов евро. На Украине погибли по меньшей мере 400 американцев, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он написал в социальной сети Х и обвинил политическое руководство страны в сокрытии информации. Не все готовоСоветник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что партнеры готовы передать Киеву истребители F-16. Однако для этого, по его словам, должны быть решены вопросы, связанные с подготовкой пилотов, инфраструктуры и инженеров. Вариант с передачей, "чтобы они просто находились у нас территориально", не подходит Украине, сказал Игнат. США и НАТО нагнетают украинский кризис, что может в конечном итоге привести к "прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями", заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

https://ria.ru/20240125/oon-1923210082.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

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в мире, украина, россия, сергей нарышкин, андрей картаполов, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, ил-76, f-16, харьков