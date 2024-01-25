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Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 25.01.2024 (обновлено: 14:35 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923423502.html
Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении
Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.01.2024
Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военных, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", артиллерийскую... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:24
2024-01-25T14:35
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военных, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", артиллерийскую систему М777 и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны России."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении ведомства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военных, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", артиллерийскую систему М777 и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны России.
"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении ведомства.
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