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Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении

Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.01.2024

Киев потерял до 45 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военных, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", артиллерийскую... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:24

2024-01-25T14:24

2024-01-25T14:35

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военных, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", артиллерийскую систему М777 и боевую машину РСЗО "Град", сообщило Минобороны России."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении ведомства.

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность