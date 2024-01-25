https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923422526.html

На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных

На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных - РИА Новости, 25.01.2024

На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:23

2024-01-25T14:23

2024-01-25T14:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 130 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа", - добавили в МО РФ.Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

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вооруженные силы украины, безопасность, россия