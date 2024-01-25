Рейтинг@Mail.ru
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 25.01.2024 (обновлено: 14:28 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923422526.html
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных - РИА Новости, 25.01.2024
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:23
2024-01-25T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 130 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа", - добавили в МО РФ.Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных

МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырёх украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 130 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Продержитесь зиму". Какое оружие Киеву пообещали на Западе
08:00
"ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, танк и четыре пикапа", - добавили в МО РФ.
Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 19:37
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала