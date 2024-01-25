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Артиллерия группировки "Запад" уничтожила САУ "Гвоздика" ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.01.2024
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06:03 25.01.2024
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Артиллерия группировки "Запад" уничтожила САУ "Гвоздика" ВСУ под Купянском
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила САУ "Гвоздика" ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.01.2024
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила САУ "Гвоздика" ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили украинскую САУ "Гвоздика" на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:03
2024-01-25T06:03
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили украинскую САУ "Гвоздика" на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета САУ 2С1 "Гвоздика" боевиков ВСУ", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Их рабочая дистанция составляет до 30 километров, что позволяет наносить удары по тыловым районам ВСУ. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. "Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила САУ "Гвоздика" ВСУ под Купянском

МО: артиллерия группировки "Запад" уничтожила САУ "Гвоздика" ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили украинскую САУ "Гвоздика" на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета САУ 2С1 "Гвоздика" боевиков ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Их рабочая дистанция составляет до 30 километров, что позволяет наносить удары по тыловым районам ВСУ. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
"Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил САУ "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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