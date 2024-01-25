https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332589.html
ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском
ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.01.2024
ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:05
2024-01-25T05:05
2024-01-25T05:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153435/51/1534355141_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_6800bc9a197f533fb52f55e3061254fc.jpg
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии. "Работаем на ЗРК "Тор-М2". Прикрываем подразделения, своевременно обнаруживаем и поражаем воздушные цели. Данная машина - последняя в своей серии. Машина хорошая, поражает все обнаруженные цели. Позволяет осуществлять боевую работу по прикрытию колонны в движении. Поражаем БПЛА, РСЗО, авиацию", - сказал заместитель начальника расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Феникс".
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153435/51/1534355141_346:406:2535:2048_1920x0_80_0_0_63c6854fe70ae06437744b21ea2485b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском
МО: ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.
Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии.
"Работаем на ЗРК "Тор-М2". Прикрываем подразделения, своевременно обнаруживаем и поражаем воздушные цели. Данная машина - последняя в своей серии. Машина хорошая, поражает все обнаруженные цели. Позволяет осуществлять боевую работу по прикрытию колонны в движении. Поражаем БПЛА, РСЗО, авиацию", - сказал заместитель начальника расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Феникс".
Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском