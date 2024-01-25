https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332589.html

ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском

ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.01.2024

ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T05:05

2024-01-25T05:05

2024-01-25T05:05

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии. "Работаем на ЗРК "Тор-М2". Прикрываем подразделения, своевременно обнаруживаем и поражаем воздушные цели. Данная машина - последняя в своей серии. Машина хорошая, поражает все обнаруженные цели. Позволяет осуществлять боевую работу по прикрытию колонны в движении. Поражаем БПЛА, РСЗО, авиацию", - сказал заместитель начальника расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Феникс".

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