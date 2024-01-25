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ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.01.2024
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05:05 25.01.2024
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ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском
ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском - РИА Новости, 25.01.2024
ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:05
2024-01-25T05:05
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. &quot;В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса &quot;Тор-М2&quot; группировки войск &quot;Запад&quot; уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении&quot;, - сообщили в Минобороны РФ.Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии. "Работаем на ЗРК "Тор-М2". Прикрываем подразделения, своевременно обнаруживаем и поражаем воздушные цели. Данная машина - последняя в своей серии. Машина хорошая, поражает все обнаруженные цели. Позволяет осуществлять боевую работу по прикрытию колонны в движении. Поражаем БПЛА, РСЗО, авиацию", - сказал заместитель начальника расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Феникс".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском

МО: ПВО группировки "Запад" уничтожила разведывательные БПЛА ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО "Тор-М2ДТ"
Комплекс ПВО Тор-М2ДТ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Комплекс ПВО "Тор-М2ДТ". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«

"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что сбитые беспилотники использовались ВСУ для корректировки и наведения целей украинской артиллерии.
"Работаем на ЗРК "Тор-М2". Прикрываем подразделения, своевременно обнаруживаем и поражаем воздушные цели. Данная машина - последняя в своей серии. Машина хорошая, поражает все обнаруженные цели. Позволяет осуществлять боевую работу по прикрытию колонны в движении. Поражаем БПЛА, РСЗО, авиацию", - сказал заместитель начальника расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Феникс".
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