https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332241.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.01.2024
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:03
2024-01-25T05:03
2024-01-25T05:03
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69e77a3523ad83076e6dd1a4918492c0.jpg
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение. Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что контроль поражения целей был проведен с помощью беспилотного летательного аппарата, передающего изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840737987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a483963259a3b6480ad05547a9743fd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
МО: артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение. Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта", - сообщили в ведомстве.
Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском
Там добавили, что контроль поражения целей был проведен с помощью беспилотного летательного аппарата, передающего изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.