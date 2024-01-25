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Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.01.2024
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05:03 25.01.2024
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Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.01.2024
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:03
2024-01-25T05:03
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
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вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение. Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что контроль поражения целей был проведен с помощью беспилотного летательного аппарата, передающего изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.
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россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

МО: артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение. Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта", - сообщили в ведомстве.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС РФ на позиции в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Там добавили, что контроль поражения целей был проведен с помощью беспилотного летательного аппарата, передающего изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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