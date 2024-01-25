https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332241.html

Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.01.2024

Артиллеристы ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T05:03

2024-01-25T05:03

2024-01-25T05:03

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

безопасность

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили живую силу противника и опорный пункт в районе Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Развернув боевую машину из походного положения в боевое, артиллеристы навелись на ранее разведанные цели и нанесли огневое поражение. Затем, скорректировав орудие, военнослужащие вторым залпом поразили точку проведения ротации украинских военнослужащих и инфраструктуру опорного пункта", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что контроль поражения целей был проведен с помощью беспилотного летательного аппарата, передающего изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.

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россия, центральный военный округ, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф