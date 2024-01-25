https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332120.html

Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 25.01.2024

Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском

Расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК "Стрела-10" ивановских десантников уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100" под... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T05:02

2024-01-25T05:02

2024-01-25T05:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

артемовск

безопасность

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК "Стрела-10" ивановских десантников уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100" под Артемовском в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) ВСУ "Лелека-100", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск.

https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923331682.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, артемовск, безопасность