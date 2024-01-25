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Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923332120.html
Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 25.01.2024
Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском
Расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК "Стрела-10" ивановских десантников уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100" под... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:02
2024-01-25T05:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
артемовск
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК "Стрела-10" ивановских десантников уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100" под Артемовском в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) ВСУ "Лелека-100", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск.
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923331682.html
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россия
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Артемовск, Безопасность
Ивановские десантники сбили беспилотник ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники сбили украинский беспилотник под Артемовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ на позиции в Южном секторе СВО
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС РФ на позиции в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС РФ на позиции в Южном секторе СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК "Стрела-10" ивановских десантников уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100" под Артемовском в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) ВСУ "Лелека-100", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БпЛА украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФАртемовскБезопасность
 
 
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