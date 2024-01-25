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Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.01.2024
Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 российских десантников уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:02
2024-01-25T04:02
2024-01-25T04:27
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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 российских десантников уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны."Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) обнаружили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в заброшенном здании одного из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Мирных жителей боевики давно выгнали из дома и проживали там сами… Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. В дальнейшем при совместной боевой работе расчетов БПЛА и артиллерии российских десантников аналогичным способом удалось уничтожить еще один ПВД ВСУ на правобережье Днепра.В среду в Минобороны сообщили, что потери Киева на Херсонском направлении за сутки составили около 60 военнослужащих.
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Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Гаубицы десантников уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра