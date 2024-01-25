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Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 25.01.2024 (обновлено: 04:27 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923330790.html
Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.01.2024
Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 российских десантников уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:02
2024-01-25T04:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 российских десантников уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны."Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) обнаружили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в заброшенном здании одного из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Мирных жителей боевики давно выгнали из дома и проживали там сами… Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. В дальнейшем при совместной боевой работе расчетов БПЛА и артиллерии российских десантников аналогичным способом удалось уничтожить еще один ПВД ВСУ на правобережье Днепра.В среду в Минобороны сообщили, что потери Киева на Херсонском направлении за сутки составили около 60 военнослужащих.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Гаубицы уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Гаубицы десантников уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Николай Протопопов152-миллиметровая гаубица Д-20
152-миллиметровая гаубица Д-20 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Николай Протопопов
152-миллиметровая гаубица Д-20. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 российских десантников уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) обнаружили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в заброшенном здании одного из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Мирных жителей боевики давно выгнали из дома и проживали там сами… Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что от получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. В дальнейшем при совместной боевой работе расчетов БПЛА и артиллерии российских десантников аналогичным способом удалось уничтожить еще один ПВД ВСУ на правобережье Днепра.
В среду в Минобороны сообщили, что потери Киева на Херсонском направлении за сутки составили около 60 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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