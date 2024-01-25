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Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России - РИА Новости, 25.01.2024
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00:15 25.01.2024 (обновлено: 00:32 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/slutskiy-1923320805.html
Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России
Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России - РИА Новости, 25.01.2024
Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России
У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной казны, заявил глава комитета Госдумы по международным РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:15
2024-01-25T00:32
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
антон силуанов
евросоюз
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной казны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя поддержку комитетом по международным отношениям Сената США законопроекта о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. "Остап Бендер знал четыреста "способов отъема денег". Коллективный Запад на наших глазах создает еще один. И не чтит при этом ни закон, ни право. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной (казны - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, "благими намерениями" американские сенаторы так выстлали для национальной экономики США дорогу в "ад". "Билль о конфискации резервов России на сумму в 300 миллиардов долларов - мина замедленного действия под западным инвестиционным рынком. Поскольку его принятие окончательно и бесповоротно подорвет доверие к Вашингтону. Да и к Брюсселю, где отдельные члены Евросоюза уже протягивают руки к российским дивидендам. Как это делает сейчас Бельгия, уже оповестившая о намерении направить в этом году Киеву 611 миллионов евро из доходов от замороженных российских средств", - объяснил парламентарий. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240124/mid-1923133457.html
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россия, сша, леонид слуцкий (политик), антон силуанов, евросоюз, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика, украина
Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Антон Силуанов, Евросоюз, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Политика, Украина
Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России

Слуцкий: у России есть основания ответить соразмерно после решения по активам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной казны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя поддержку комитетом по международным отношениям Сената США законопроекта о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.
Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг.
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"Остап Бендер знал четыреста "способов отъема денег". Коллективный Запад на наших глазах создает еще один. И не чтит при этом ни закон, ни право. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной (казны - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, "благими намерениями" американские сенаторы так выстлали для национальной экономики США дорогу в "ад". "Билль о конфискации резервов России на сумму в 300 миллиардов долларов - мина замедленного действия под западным инвестиционным рынком. Поскольку его принятие окончательно и бесповоротно подорвет доверие к Вашингтону. Да и к Брюсселю, где отдельные члены Евросоюза уже протягивают руки к российским дивидендам. Как это делает сейчас Бельгия, уже оповестившая о намерении направить в этом году Киеву 611 миллионов евро из доходов от замороженных российских средств", - объяснил парламентарий.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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