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Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России

Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России - РИА Новости, 25.01.2024

Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России

У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной казны, заявил глава комитета Госдумы по международным РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T00:15

2024-01-25T00:15

2024-01-25T00:32

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политика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной казны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя поддержку комитетом по международным отношениям Сената США законопроекта о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. "Остап Бендер знал четыреста "способов отъема денег". Коллективный Запад на наших глазах создает еще один. И не чтит при этом ни закон, ни право. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной (казны - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, "благими намерениями" американские сенаторы так выстлали для национальной экономики США дорогу в "ад". "Билль о конфискации резервов России на сумму в 300 миллиардов долларов - мина замедленного действия под западным инвестиционным рынком. Поскольку его принятие окончательно и бесповоротно подорвет доверие к Вашингтону. Да и к Брюсселю, где отдельные члены Евросоюза уже протягивают руки к российским дивидендам. Как это делает сейчас Бельгия, уже оповестившая о намерении направить в этом году Киеву 611 миллионов евро из доходов от замороженных российских средств", - объяснил парламентарий. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240124/mid-1923133457.html

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россия, сша, леонид слуцкий (политик), антон силуанов, евросоюз, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), политика, украина