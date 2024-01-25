https://ria.ru/20240125/sk-1923386068.html

В Оренбургской области возбудили дело из-за обрушения на насосной станции

В Оренбургской области возбудили дело из-за обрушения на насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024

В Оренбургской области возбудили дело из-за обрушения на насосной станции

Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело после обрушения на насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщили в СУСК РФ по региону... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:01

2024-01-25T12:01

2024-01-25T12:14

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

новотроицк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 25 янв – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело после обрушения на насосной станции в оренбургском Новотроицке, сообщили в СУСК РФ по региону в Telegram.В областном главке МЧС ранее сообщали, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.В правительстве региона РИА Новости уточняли, что шестерым людям, находящимся в подземном этаже обрушившегося здания, ничто не угрожает, один из них подозревает, что у него сломана нога. Позже власти сообщили еще об одном погибшем от ожогов в больнице.По последним данным МЧС РФ, спасены все шесть человек, оказавшиеся под завалами."Следственными органами по факту обрушения стен и кровли насосной станции № 2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Во время проведения ремонтных работ подрядной организацией в здании насосной станции № 2 Новотроицка произошел хлопок, в результате которого произошло обрушение двух стен и кровли здания", - говорится в сообщении областного следкома.

https://ria.ru/20240125/obrushenie-1923382504.html

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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), новотроицк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)