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В Калининградской области могут продлить программу строительства школ - РИА Новости, 25.01.2024
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21:34 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/shkoly-1923523502.html
В Калининградской области могут продлить программу строительства школ
В Калининградской области могут продлить программу строительства школ - РИА Новости, 25.01.2024
В Калининградской области могут продлить программу строительства школ
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова пообещал рассмотреть возможность продления программы... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:34
2024-01-25T21:34
владимир путин
россия
антон алиханов
общество
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова пообещал рассмотреть возможность продления программы строительства школ в регионах. "Хорошо. Это важная программа. Она достаточно эффективно реализуется по всей стране и востребована, поэтому обязательно это посмотрим", — сказал Путин.
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владимир путин, россия, антон алиханов, общество
Владимир Путин, Россия, Антон Алиханов, Общество
В Калининградской области могут продлить программу строительства школ

В Калининградской области рассмотрят идею продлить программу постройки школ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКоридор в школе
Коридор в школе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Коридор в школе. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова пообещал рассмотреть возможность продления программы строительства школ в регионах.
"Хорошо. Это важная программа. Она достаточно эффективно реализуется по всей стране и востребована, поэтому обязательно это посмотрим", — сказал Путин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о строительстве и ремонте 55 белгородских школ и садов
22 января, 13:39
 
Владимир ПутинРоссияАнтон АлихановОбщество
 
 
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