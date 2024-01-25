https://ria.ru/20240125/shkoly-1923523502.html

В Калининградской области могут продлить программу строительства школ

В Калининградской области могут продлить программу строительства школ - РИА Новости, 25.01.2024

В Калининградской области могут продлить программу строительства школ

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова пообещал рассмотреть возможность продления программы... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:34

2024-01-25T21:34

2024-01-25T21:34

владимир путин

россия

антон алиханов

общество

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова пообещал рассмотреть возможность продления программы строительства школ в регионах. "Хорошо. Это важная программа. Она достаточно эффективно реализуется по всей стране и востребована, поэтому обязательно это посмотрим", — сказал Путин.

https://ria.ru/20240122/gladkov-1922758246.html

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владимир путин, россия, антон алиханов, общество