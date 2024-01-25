https://ria.ru/20240125/sderzhivanie-1923417552.html

Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, заявил Песков

Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2024

Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, заявил Песков

Линия Запада на сдерживание РФ никуда не уходила, она время от времени обостряется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:07

2024-01-25T14:07

2024-01-25T14:21

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Линия Запада на сдерживание РФ никуда не уходила, она время от времени обостряется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила, она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, это подтверждают военные учения.

https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923328580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, в мире