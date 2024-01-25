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Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, заявил Песков
Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, заявил Песков - РИА Новости, 25.01.2024
Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, заявил Песков
Линия Запада на сдерживание РФ никуда не уходила, она время от времени обостряется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:07
2024-01-25T14:07
2024-01-25T14:21
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Линия Запада на сдерживание РФ никуда не уходила, она время от времени обостряется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила, она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, это подтверждают военные учения.
https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923328580.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила, заявил Песков
Песков: линия Запада на сдерживание РФ время от времени обостряется
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Линия Запада на сдерживание РФ никуда не уходила, она время от времени обостряется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Линия на сдерживание нашей страны, давления на нее никуда не уходила, она временами обостряется, временами уходит в пассив. Сейчас она находится, наверное, на пике", - сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, это подтверждают военные учения.
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