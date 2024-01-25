https://ria.ru/20240125/sanktsii-1923444339.html

Лукашевич призвал обсудить в ОБСЕ последствия санкций Запада против России

Лукашевич призвал обсудить в ОБСЕ последствия санкций Запада против России - РИА Новости, 25.01.2024

Лукашевич призвал обсудить в ОБСЕ последствия санкций Запада против России

Москва считает необходимым обсудить разрушительные последствия односторонних санкций, введенных странами Запада против РФ, и задуматься над перспективами... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:42

2024-01-25T15:42

2024-01-25T15:42

в мире

россия

обсе

александр лукашевич

санкции в отношении россии

реакция на санкции

санкции

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Москва считает необходимым обсудить разрушительные последствия односторонних санкций, введенных странами Запада против РФ, и задуматься над перспективами дальнейшего экономического сосуществования, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Считаем необходимым обсудить разрушительные последствия введенных странами Запада нелегитимных односторонних антироссийских ограничительных мер для мировых производственных, торговых, транспортно-логистических связей, задуматься над перспективами дальнейшего экономического сосуществования на пространстве ОБСЕ", - заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, в ходе которого мальтийская сторона представила приоритеты на посту председательства Организации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, обсе, александр лукашевич, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции