https://ria.ru/20240125/roskachestvo-1923335580.html
Роскачество предупредило об опасности для детей изделий из экокожи
Роскачество предупредило об опасности для детей изделий из экокожи - РИА Новости, 25.01.2024
Роскачество предупредило об опасности для детей изделий из экокожи
Экокожа не подходит для детей - ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге способно привести к различным заболеваниям, РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:21
2024-01-25T06:21
2024-01-25T06:21
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Экокожа не подходит для детей - ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге способно привести к различным заболеваниям, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Организация провела исследование одежды, в том числе детской, изготовленной из так называемой экокожи. Изделия были исследованы по 65 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Нарушения выявлены в продукции 18 торговых марок из 20. Так, продукция торговых марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствует техническому регламенту по воздухопроницаемости. При этом на товары из осенне-зимнего ассортимента такие требования не распространяются. В частности, это брюки Neohit и Love Republic, лосины на флисе Laise Beauty, легинсы утепленные Elete. Товар бренда Mayoral также не соответствовал обязательным требованиям по индексу токсичности в водной среде (он не пригоден для детей). По итогам исследования в Роскачестве пришли к выводу, что в таком материале нет ничего натурального: основой чаще всего являются полиуретан и полиэстер. Тем не менее, по показателям химической безопасности нарушений нет. "Ни одно из изделий, предназначенных для детей, не соответствует требованиям по гигроскопичности. Это означает, что тело в них не будет "дышать", что приведет к "парниковому эффекту" и потливости. Ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям", - добавили в организации. В свою очередь взрослым не стоит надевать изделия из экокожи без подкладки на голое тело, либо тогда максимально сократить время ношения. Если в планах провести целый день в брюках, легинсах из кожзама, то под них стоит надеть колготки. Кроме того, такая одежда не подходит для носки в течение всего дня и для активных мероприятий, поэтому лучше всего ее надевать осенью или весной, когда на улице достаточно прохладно, но не морозно.
https://ria.ru/20240124/kozha-1923120882.html
https://ria.ru/20240103/roskachestvo-1919544521.html
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общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
Роскачество предупредило об опасности для детей изделий из экокожи
Роскачество: экокожа не подходит для детей - ребенок может испытывать дискомфорт
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Экокожа не подходит для детей - ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге способно привести к различным заболеваниям, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Организация провела исследование одежды, в том числе детской, изготовленной из так называемой экокожи. Изделия были исследованы по 65 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Нарушения выявлены в продукции 18 торговых марок из 20.
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Так, продукция торговых марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствует техническому регламенту по воздухопроницаемости. При этом на товары из осенне-зимнего ассортимента такие требования не распространяются. В частности, это брюки Neohit и Love Republic, лосины на флисе Laise Beauty, легинсы утепленные Elete. Товар бренда Mayoral также не соответствовал обязательным требованиям по индексу токсичности в водной среде (он не пригоден для детей).
По итогам исследования в Роскачестве пришли к выводу, что в таком материале нет ничего натурального: основой чаще всего являются полиуретан и полиэстер. Тем не менее, по показателям химической безопасности нарушений нет. "Ни одно из изделий, предназначенных для детей, не соответствует требованиям по гигроскопичности. Это означает, что тело в них не будет "дышать", что приведет к "парниковому эффекту" и потливости. Ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям", - добавили в организации.
В свою очередь взрослым не стоит надевать изделия из экокожи без подкладки на голое тело, либо тогда максимально сократить время ношения. Если в планах провести целый день в брюках, легинсах из кожзама, то под них стоит надеть колготки.
Кроме того, такая одежда не подходит для носки в течение всего дня и для активных мероприятий, поэтому лучше всего ее надевать осенью или весной, когда на улице достаточно прохладно, но не морозно.
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