https://ria.ru/20240125/rassledovanie-1923377039.html
Слуцкий высказался о заявлении Зеленского по расследованию крушения Ил-76
Слуцкий высказался о заявлении Зеленского по расследованию крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
Слуцкий высказался о заявлении Зеленского по расследованию крушения Ил-76
Владимир Зеленский пытается замести следы словами о расследовании крушения сбитого Ил-76, рассчитывая, что западные хозяева изобретут для него "формулу... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:27
2024-01-25T11:27
2024-01-25T12:35
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается замести следы словами о расследовании крушения сбитого Ил-76, рассчитывая, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Зеленский пытается замести следы и рассчитывает, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", помогут "замотать" в бесконечных разбирательствах факты о вине Киева в расстреле в воздухе украинских военнопленных и российского экипажа самолета, перевозивших их к месту обмена. Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на "дымовую завесу" для сокрытия собственной вины", - сказал Слуцкий.При этом он отметил, что международное независимое расследование "преступлений киевского режима" с привлечением широкого круга экспертов, в том числе российских, а не только "заряженных" коллективным Западом, безусловно, нужно."Россия настаивала на срочном созыве заседания Совбеза ООН по крушению самолета Ил-76 еще накануне, но французское председательство назначило его лишь через сутки - на сегодняшнее число. Это тоже о многом говорит. Запад пытается выгородить своих украинских марионеток, пытается оттянуть время, чтобы выдумать хоть какие-то оправдание для Зеленского и Ко. Но все тщетно", - заявил политик.Также по его словам, вина и киевского режима, и его "западных хозяев", которые вооружали украинских нацистов, налицо.Депутат Госдумы Олег Морозов назвал позицию Зеленского очень циничной."Сначала публично порадоваться, что сбили самолет. А потом предложить расследование, мол, это не мы. Полагаю, что расследовать там нечего, так как участие в преступлении Киев фактически признал, а американские средства объективного контроля доподлинно знают, откуда прилетели ракеты", - также сказал он.Призыв к расследованию - не более чем попытка спрятать следы преступления, отметил он."Замолчать тему при содействии своих кураторов, чьё рыло в пуху по самые гланды, так как удар был ракетами их производства", - добавил политик.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
https://ria.ru/20240125/il-76-1923352522.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc65b2e8f8469e6ab8a4e30400500b1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ил-76 в белгородской области, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Происшествия
Слуцкий высказался о заявлении Зеленского по расследованию крушения Ил-76
Слуцкий: Зеленский пытается замести следы словами о расследовании крушения Ил-76
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается замести следы словами о расследовании крушения сбитого Ил-76, рассчитывая, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Зеленский пытается замести следы и рассчитывает, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", помогут "замотать" в бесконечных разбирательствах факты о вине Киева в расстреле в воздухе украинских военнопленных и российского экипажа самолета, перевозивших их к месту обмена. Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на "дымовую завесу" для сокрытия собственной вины", - сказал Слуцкий.
При этом он отметил, что международное независимое расследование "преступлений киевского режима" с привлечением широкого круга экспертов, в том числе российских, а не только "заряженных" коллективным Западом, безусловно, нужно.
«
"Россия настаивала на срочном созыве заседания Совбеза ООН по крушению самолета Ил-76 еще накануне, но французское председательство назначило его лишь через сутки - на сегодняшнее число. Это тоже о многом говорит. Запад пытается выгородить своих украинских марионеток, пытается оттянуть время, чтобы выдумать хоть какие-то оправдание для Зеленского и Ко. Но все тщетно", - заявил политик.
Также по его словам, вина и киевского режима, и его "западных хозяев", которые вооружали украинских нацистов, налицо.
Депутат Госдумы Олег Морозов назвал позицию Зеленского очень циничной.
«
"Сначала публично порадоваться, что сбили самолет. А потом предложить расследование, мол, это не мы. Полагаю, что расследовать там нечего, так как участие в преступлении Киев фактически признал, а американские средства объективного контроля доподлинно знают, откуда прилетели ракеты", - также сказал он.
Призыв к расследованию - не более чем попытка спрятать следы преступления, отметил он.
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
"Замолчать тему при содействии своих кураторов, чьё рыло в пуху по самые гланды, так как удар был ракетами их производства", - добавил политик.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными