https://ria.ru/20240125/rassledovanie-1923377039.html

Слуцкий высказался о заявлении Зеленского по расследованию крушения Ил-76

Слуцкий высказался о заявлении Зеленского по расследованию крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

Слуцкий высказался о заявлении Зеленского по расследованию крушения Ил-76

Владимир Зеленский пытается замести следы словами о расследовании крушения сбитого Ил-76, рассчитывая, что западные хозяева изобретут для него "формулу... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:27

2024-01-25T11:27

2024-01-25T12:35

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается замести следы словами о расследовании крушения сбитого Ил-76, рассчитывая, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Зеленский пытается замести следы и рассчитывает, что западные хозяева изобретут для него "формулу индульгенции", помогут "замотать" в бесконечных разбирательствах факты о вине Киева в расстреле в воздухе украинских военнопленных и российского экипажа самолета, перевозивших их к месту обмена. Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на "дымовую завесу" для сокрытия собственной вины", - сказал Слуцкий.При этом он отметил, что международное независимое расследование "преступлений киевского режима" с привлечением широкого круга экспертов, в том числе российских, а не только "заряженных" коллективным Западом, безусловно, нужно."Россия настаивала на срочном созыве заседания Совбеза ООН по крушению самолета Ил-76 еще накануне, но французское председательство назначило его лишь через сутки - на сегодняшнее число. Это тоже о многом говорит. Запад пытается выгородить своих украинских марионеток, пытается оттянуть время, чтобы выдумать хоть какие-то оправдание для Зеленского и Ко. Но все тщетно", - заявил политик.Также по его словам, вина и киевского режима, и его "западных хозяев", которые вооружали украинских нацистов, налицо.Депутат Госдумы Олег Морозов назвал позицию Зеленского очень циничной."Сначала публично порадоваться, что сбили самолет. А потом предложить расследование, мол, это не мы. Полагаю, что расследовать там нечего, так как участие в преступлении Киев фактически признал, а американские средства объективного контроля доподлинно знают, откуда прилетели ракеты", - также сказал он.Призыв к расследованию - не более чем попытка спрятать следы преступления, отметил он."Замолчать тему при содействии своих кураторов, чьё рыло в пуху по самые гланды, так как удар был ракетами их производства", - добавил политик.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

https://ria.ru/20240125/il-76-1923352522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение ил-76 в белгородской области, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), происшествия