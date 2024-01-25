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Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 25.01.2024 (обновлено: 09:51 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/rassledovanie-1923352895.html
Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76
Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв Владимира Зеленского к международному расследованию катастрофы Ил-76, заявил, что если тот... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:46
2024-01-25T09:51
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
дмитрий песков
владимир зеленский
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв Владимира Зеленского к международному расследованию катастрофы Ил-76, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.Зеленский в среду спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но при этом заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании"."Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Зеленского о необходимости международного расследования катастрофы Ил-76.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240125/il-76-1923352522.html
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крушение ил-76 в белгородской области, дмитрий песков, владимир зеленский, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Происшествия, Россия
Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Песков: следствие по атаке на Ил-76 нужно, чтобы изучить преступление Киева

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв Владимира Зеленского к международному расследованию катастрофы Ил-76, заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.
Зеленский в среду спустя полдня все же прокомментировал украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, но при этом заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Зеленского о необходимости международного расследования катастрофы Ил-76.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Кремле прокомментировали крушение Ил-76 с украинскими пленными
09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПроисшествияРоссия
 
 
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