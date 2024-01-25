https://ria.ru/20240125/putin-1923498656.html

Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей

Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей - РИА Новости, 25.01.2024

Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса быстро решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград только для жителей региона и студентов,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:47

2024-01-25T18:47

2024-01-25T18:48

калининград

россия

владимир путин

антон алиханов

общество

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса быстро решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград только для жителей региона и студентов, отметив, что это целесообразно. На встрече со студентами Путин рассказал об идее калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авиабилеты только для проживающих в Калининграде россиян. Глава государства отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде, смогут этой мерой воспользоваться, и обещал поднять вопрос на совещании. "Наверное, целесообразно это сделать. Так что не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать", - сказал Путин на совещании по развитию региона, обращаясь к главе Минтранса. "Принято", - ответил министр.

https://ria.ru/20231214/subsidii-1915854062.html

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калининград, россия, владимир путин, антон алиханов, общество