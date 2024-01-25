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Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей - РИА Новости, 25.01.2024
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18:47 25.01.2024 (обновлено: 18:48 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/putin-1923498656.html
Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей
Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей - РИА Новости, 25.01.2024
Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса быстро решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград только для жителей региона и студентов,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:47
2024-01-25T18:48
калининград
россия
владимир путин
антон алиханов
общество
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса быстро решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград только для жителей региона и студентов, отметив, что это целесообразно. На встрече со студентами Путин рассказал об идее калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авиабилеты только для проживающих в Калининграде россиян. Глава государства отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде, смогут этой мерой воспользоваться, и обещал поднять вопрос на совещании. "Наверное, целесообразно это сделать. Так что не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать", - сказал Путин на совещании по развитию региона, обращаясь к главе Минтранса. "Принято", - ответил министр.
https://ria.ru/20231214/subsidii-1915854062.html
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калининград, россия, владимир путин, антон алиханов, общество
Калининград, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Общество
Путин поручил решить вопрос субсидий на билеты в Калининград для жителей

Путин поручил решить вопрос субсидий на авиабилеты в Калининград для жителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время общения со студентами в ходе рабочей поездки в Калининград
Владимир Путин во время общения со студентами в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время общения со студентами в ходе рабочей поездки в Калининград
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса быстро решить вопрос о субсидировании перевозок в Калининград только для жителей региона и студентов, отметив, что это целесообразно.
На встрече со студентами Путин рассказал об идее калининградского губернатора Антона Алиханова сделать субсидии на авиабилеты только для проживающих в Калининграде россиян. Глава государства отметил, что тогда такие билеты не будут заканчиваться в течение первых четырех месяцев года, и гораздо большее количество проживающих в Калининграде, смогут этой мерой воспользоваться, и обещал поднять вопрос на совещании.
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"Наверное, целесообразно это сделать. Так что не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать", - сказал Путин на совещании по развитию региона, обращаясь к главе Минтранса.
"Принято", - ответил министр.
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КалининградРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановОбщество
 
 
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