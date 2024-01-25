https://ria.ru/20240125/putin-1923489999.html
Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой
Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой - РИА Новости, 25.01.2024
Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой
Противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:10
2024-01-25T18:10
2024-01-25T18:33
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, надо дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации, заявил президента РФ Владимир Путин."Калининградская область - это, понятно, самый западный регион России, и в этой связи имеет особую географию, и в силу этого, противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затрудняют работу предприятий", - сказал Путин.Он отметил, что это отразилось и на ключевых показателях."Если в целом по России рост промышленного производства составил такую внушительную цифру - 14,6%, то в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года. Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий", - заявил Путин.Все шаги по поддержке Калининградской области должны быть отражены в программе развития региона, отметил президент РФ Владимир Путин."Все шаги по поддержке региона должны быть отражены в госпрограмме социально-экономического развития Калининградской области. Она, напомню, действует у нас с 2013 года. В сентябре прошлого года на совещании правительства подробно обсуждали продление такой программы до 2030 года, а также те мероприятия, которые в нее должны быть включены", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области.
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владимир путин, россия, калининград, калининградская область
Владимир Путин, Россия, Калининград, Калининградская область
Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой
Путин: противоправные действия некоторых стран затруднили логистические цепочки
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, надо дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации, заявил президента РФ Владимир Путин.
"Калининградская область - это, понятно, самый западный регион России, и в этой связи имеет особую географию, и в силу этого, противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затрудняют работу предприятий", - сказал Путин.
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Он отметил, что это отразилось и на ключевых показателях.
"Если в целом по России рост промышленного производства составил такую внушительную цифру - 14,6%, то в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года. Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий", - заявил Путин.
Все шаги по поддержке Калининградской области должны быть отражены в программе развития региона, отметил президент РФ Владимир Путин.
"Все шаги по поддержке региона должны быть отражены в госпрограмме социально-экономического развития Калининградской области. Она, напомню, действует у нас с 2013 года. В сентябре прошлого года на совещании правительства подробно обсуждали продление такой программы до 2030 года, а также те мероприятия, которые в нее должны быть включены", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области.
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