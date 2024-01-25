https://ria.ru/20240125/putin-1923489999.html

Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой

Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой - РИА Новости, 25.01.2024

Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой

Противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:10

2024-01-25T18:10

2024-01-25T18:33

владимир путин

россия

калининград

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923476441_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a50b1e46eb7f0098ae6246c476d6f6ce.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, надо дополнительно поддержать регион в сложившейся ситуации, заявил президента РФ Владимир Путин."Калининградская область - это, понятно, самый западный регион России, и в этой связи имеет особую географию, и в силу этого, противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затрудняют работу предприятий", - сказал Путин.Он отметил, что это отразилось и на ключевых показателях."Если в целом по России рост промышленного производства составил такую внушительную цифру - 14,6%, то в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года. Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий", - заявил Путин.Все шаги по поддержке Калининградской области должны быть отражены в программе развития региона, отметил президент РФ Владимир Путин."Все шаги по поддержке региона должны быть отражены в госпрограмме социально-экономического развития Калининградской области. Она, напомню, действует у нас с 2013 года. В сентябре прошлого года на совещании правительства подробно обсуждали продление такой программы до 2030 года, а также те мероприятия, которые в нее должны быть включены", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области.

https://ria.ru/20240125/putin-1923453934.html

https://ria.ru/20240125/zarplaty-1923484666.html

россия

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, калининград, калининградская область