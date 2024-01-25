https://ria.ru/20240125/putin-1923476815.html

Путин поддержал идею создания исторического центра в калининградском музее

Путин поддержал идею создания исторического центра в калининградском музее - РИА Новости, 25.01.2024

Путин поддержал идею создания исторического центра в калининградском музее

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания военно-исторического центра в калининградском областном музее, обещал, что федеральные власти помогут... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:25

2024-01-25T17:25

2024-01-25T17:25

россия

калининград

москва

владимир путин

антон алиханов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923471624_0:139:3205:1942_1920x0_80_0_0_0ef0e51ab70a3beec294edc9832bca08.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания военно-исторического центра в калининградском областном музее, обещал, что федеральные власти помогут региону в его реализации - если будет нужно и финансово. Путин в четверг в Калининграде встретился со студентами. Один из участников встречи попросил президента помочь с созданием военно-исторического центра в областном музее. По его словам, в такой центр за архивными материалами могли бы обращаться как исследователи, так и люди, потерявшие родных во время Восточно-прусской операции, чтобы найти документы о своих близких. Президент оценил предложение как "очень хорошее". "Вы предлагаете это сделать в музее, место подходящее, конечно. Мне кажется, совсем правильная идея, надо поддержать ее. Если нужно со стороны федерации что-то сделать, давайте мы сделаем", - сказал Путин. Губернатор области Антон Алиханов со своей стороны отметил, что в этом году регион завершает реконструкцию музей. "Третий этаж вводим в эксплуатацию, там уже запланированы выставки. Я думаю, что места там хватит. Мы, конечно, будем делать все", - заверил глава региона. Он отметил, что отдельно пообщается с автором идеи, чтобы понять содержание этого проекта. "А я попрошу коллег в Москве, чтобы они подключились, помогли с организацией этого пространства и методически чтобы помогли все сделать. Если нужно, мы готовы даже внести определенный финансовый вклад в эту работу", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240110/muzei-1920501679.html

https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html

https://ria.ru/20240125/onkotsentr-1923474563.html

россия

калининград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калининград, москва, владимир путин, антон алиханов, общество