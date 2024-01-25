https://ria.ru/20240125/putin-1923474891.html

Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства

Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства - РИА Новости, 25.01.2024

Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства

Работа волонтеров поддерживается государством, а центры социального развития "Добро.Центр" будут продолжать открывать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:21

2024-01-25T17:21

2024-01-25T17:21

россия

владимир путин

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Работа волонтеров поддерживается государством, а центры социального развития "Добро.Центр" будут продолжать открывать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эта работа нами поддерживается, будет поддерживаться. А что касается центров социального развития и того, о чем вы сказали, конечно, продолжим", - сказал Путин на встрече со студентами в Калининграде, отвечая на вопрос о поддержке волонтерских программ. Президент подчеркнул, что работе волонтеров уделяется особое внимание со времен подготовки к олимпиаде в Сочи 2014 года, особое распространение волонтерство получило во время пандемии. "Особенно в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции количество людей, которые добровольно, по зову сердца помогают другим, оно растет в геометрической прогрессии. И это очень здорово, потому что это такое дополнительное укоренение наших национальных традиций и характера народов России, когда люди по зову сердца готовы подставить плечо, поддержать тех, кто нуждается в поддержке", - добавил он. В 2023 году Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав местного самоуправления.

https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914485120.html

https://ria.ru/20231204/volontery-1913691557.html

россия

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россия, владимир путин, калининград