https://ria.ru/20240125/putin-1923474891.html
Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства
Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства - РИА Новости, 25.01.2024
Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства
Работа волонтеров поддерживается государством, а центры социального развития "Добро.Центр" будут продолжать открывать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:21
2024-01-25T17:21
2024-01-25T17:21
россия
владимир путин
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Работа волонтеров поддерживается государством, а центры социального развития "Добро.Центр" будут продолжать открывать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эта работа нами поддерживается, будет поддерживаться. А что касается центров социального развития и того, о чем вы сказали, конечно, продолжим", - сказал Путин на встрече со студентами в Калининграде, отвечая на вопрос о поддержке волонтерских программ. Президент подчеркнул, что работе волонтеров уделяется особое внимание со времен подготовки к олимпиаде в Сочи 2014 года, особое распространение волонтерство получило во время пандемии. "Особенно в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции количество людей, которые добровольно, по зову сердца помогают другим, оно растет в геометрической прогрессии. И это очень здорово, потому что это такое дополнительное укоренение наших национальных традиций и характера народов России, когда люди по зову сердца готовы подставить плечо, поддержать тех, кто нуждается в поддержке", - добавил он. В 2023 году Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав местного самоуправления.
https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914485120.html
https://ria.ru/20231204/volontery-1913691557.html
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россия, владимир путин, калининград
Россия, Владимир Путин, Калининград
Путин пообещал продолжать поддержку волонтерства
Путин: работа волонтеров поддерживается государством
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Работа волонтеров поддерживается государством, а центры социального развития "Добро.Центр" будут продолжать открывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эта работа нами поддерживается, будет поддерживаться. А что касается центров социального развития и того, о чем вы сказали, конечно, продолжим", - сказал Путин на встрече со студентами в Калининграде, отвечая на вопрос о поддержке волонтерских программ.
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Президент подчеркнул, что работе волонтеров уделяется особое внимание со времен подготовки к олимпиаде в Сочи 2014 года, особое распространение волонтерство получило во время пандемии.
"Особенно в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции количество людей, которые добровольно, по зову сердца помогают другим, оно растет в геометрической прогрессии. И это очень здорово, потому что это такое дополнительное укоренение наших национальных традиций и характера народов России, когда люди по зову сердца готовы подставить плечо, поддержать тех, кто нуждается в поддержке", - добавил он.
В 2023 году Путин поручил создать центры общественного развития "Добро.Центр" и определить поддержку волонтеров как показатель эффективности глав местного самоуправления.
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