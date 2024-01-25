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"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России
"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России - РИА Новости, 25.01.2024
"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России
Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию, заявил американский аналитик в области геополитики Марк Следоба в интервью... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:52
2024-01-25T05:52
2024-01-25T05:52
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию, заявил американский аналитик в области геополитики Марк Следоба в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.По его мнению, поставки оружия и обучение бойцов ВСУ со стороны стран Североатлантического альянса "оказались бесполезными" для Украины."Российская (армия. — Прим. ред.) превратилась сегодня в огромную грозную силу. У нее появилось столько боевого опыта, и большая его часть — в противостоянии натовскому оружию. Ее собственные системы вооружений постоянно развиваются с невероятной скоростью", — сказал эксперт.Как отметил Следоба, Россия прогрессирует "ошеломляющими темпами" как в сфере вооружений, так и в тактике.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России
Аналитик Следоба: российская армия набралась опыта в противостоянии оружию НАТО