https://ria.ru/20240125/proval-1923333362.html

"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России

"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России - РИА Новости, 25.01.2024

"Невероятно". В США заявили о провале плана НАТО против России

Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию, заявил американский аналитик в области геополитики Марк Следоба в интервью... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T05:52

2024-01-25T05:52

2024-01-25T05:52

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию, заявил американский аналитик в области геополитики Марк Следоба в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.По его мнению, поставки оружия и обучение бойцов ВСУ со стороны стран Североатлантического альянса "оказались бесполезными" для Украины."Российская (армия. — Прим. ред.) превратилась сегодня в огромную грозную силу. У нее появилось столько боевого опыта, и большая его часть — в противостоянии натовскому оружию. Ее собственные системы вооружений постоянно развиваются с невероятной скоростью", — сказал эксперт.Как отметил Следоба, Россия прогрессирует "ошеломляющими темпами" как в сфере вооружений, так и в тактике.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240125/svini-1923329250.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины