https://ria.ru/20240125/prokuratura-1923446869.html
Прокуратура организовала проверку из-за пожара на руднике в Приморье
Прокуратура организовала проверку из-за пожара на руднике в Приморье - РИА Новости, 25.01.2024
Прокуратура организовала проверку из-за пожара на руднике в Приморье
Прокуратура организовала проверку после пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, откуда эвакуировали 68 горняков, говорится... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:50
2024-01-25T15:50
2024-01-25T16:00
происшествия
россия
дальнегорск
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923448457_19:0:1662:924_1920x0_80_0_0_7841f04260c38eb58c76d626e19e6d61.png
ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, откуда эвакуировали 68 горняков, говорится Telegram-канале ведомства. Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275-м горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Было выведено 30 с лишним человек, отмечали в ЕДДС. Там добавляли, что, скорее всего, горят ГСМ или техника. Региональный главк МЧС РФ информировал, что все 68 горняков эвакуированы на руднике "Николаевский". Возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "Прокуратура края организовала проверку по факту происшествия на производственном объекте АО "ГМК Дальполиметалл"... По поручению прокурора края на место выехал прокурор Дальнегорска Алексей Кормилицын", - говорится в сообщении. Предварительно, задымление произошло на одном из подземных уровней рудника "Николаевский". По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, информирует надзорное ведомство. Позже в СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что по факту возгорания на руднике проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
https://ria.ru/20240124/gonschik-1923270944.html
россия
дальнегорск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923448457_224:0:1456:924_1920x0_80_0_0_44ceca22a577ffcc4291590a39574842.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дальнегорск, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дальнегорск, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура организовала проверку из-за пожара на руднике в Приморье
Прокуратура организовала проверку из-за пожара на руднике в Приморском крае