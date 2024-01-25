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Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР - РИА Новости, 25.01.2024
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Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР
Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР - РИА Новости, 25.01.2024
Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР
В ДНР запустят всероссийский проект "Семьи Героев", который призван оказать поддержку родственникам участников СВО, рассказала журналистам автор проекта,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:46
2024-01-25T15:46
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. В ДНР запустят всероссийский проект "Семьи Героев", который призван оказать поддержку родственникам участников СВО, рассказала журналистам автор проекта, уполномоченный президента, руководитель комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина. "Мы хотим создать информационную площадку, куда можно будет загружать фотографии свои и своих героев и потом распечатать выставку. Подберем подходящую дату и сделаем красивое, трогательное, незабываемое событие", - сказала Колотовкина. Она отметила, что целью проекта является поддержка родственников участников спецоперации: "Проект возвращает к жизни многих женщин… Инициатором процесса выступают жены и мамы участников СВО, они находят фотографов, которые на безвозмездной основе фотографируют девушек, женщин, делают им красивый макияж, и все это происходит абсолютно бесплатно и по доброй воле. Сестры, дети и даже отцы сегодня берут кителя своих сыновей и фотографируются в их орденах". В свою очередь руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова пообещала поддержку со стороны фонда. "Категория "семьи погибших" - особо чувствительная для нас категория. Поэтому региональный филиал полностью поддержит этот проект, и со своей стороны мы задействуем все имеющиеся ресурсы для того, чтобы реализовать этот проект на территории ДНР", - подчеркнула Соловарова. "У нас за столом здесь собрались все, кому этот проект неравнодушен и чувствуют, почему это важно. Если присутствующие здесь объединят усилия, то мы как основные инициаторы с фондом "Защитники Отечества" охватим очень большое количество людей и поддержим много семей", - отметил доверенное лицо кандидата в президенты РФ Путина Сергей Самохин.
https://ria.ru/20231226/podderzhka-1918160377.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия
Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР

В ДНР запустят проект "Семьи Героев" для поддержки родственников участников СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. В ДНР запустят всероссийский проект "Семьи Героев", который призван оказать поддержку родственникам участников СВО, рассказала журналистам автор проекта, уполномоченный президента, руководитель комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина.
"Мы хотим создать информационную площадку, куда можно будет загружать фотографии свои и своих героев и потом распечатать выставку. Подберем подходящую дату и сделаем красивое, трогательное, незабываемое событие", - сказала Колотовкина.
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Она отметила, что целью проекта является поддержка родственников участников спецоперации: "Проект возвращает к жизни многих женщин… Инициатором процесса выступают жены и мамы участников СВО, они находят фотографов, которые на безвозмездной основе фотографируют девушек, женщин, делают им красивый макияж, и все это происходит абсолютно бесплатно и по доброй воле. Сестры, дети и даже отцы сегодня берут кителя своих сыновей и фотографируются в их орденах".
В свою очередь руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова пообещала поддержку со стороны фонда.
«
"Категория "семьи погибших" - особо чувствительная для нас категория. Поэтому региональный филиал полностью поддержит этот проект, и со своей стороны мы задействуем все имеющиеся ресурсы для того, чтобы реализовать этот проект на территории ДНР", - подчеркнула Соловарова.
"У нас за столом здесь собрались все, кому этот проект неравнодушен и чувствуют, почему это важно. Если присутствующие здесь объединят усилия, то мы как основные инициаторы с фондом "Защитники Отечества" охватим очень большое количество людей и поддержим много семей", - отметил доверенное лицо кандидата в президенты РФ Путина Сергей Самохин.
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