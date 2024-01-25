https://ria.ru/20240125/proekt-1923445639.html

Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР

Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР - РИА Новости, 25.01.2024

Всероссийский проект "Семьи Героев" запустят в ДНР

В ДНР запустят всероссийский проект "Семьи Героев", который призван оказать поддержку родственникам участников СВО, рассказала журналистам автор проекта,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:46

2024-01-25T15:46

2024-01-25T15:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c8cf7936b9dd94bd60252526d821719.jpg

ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. В ДНР запустят всероссийский проект "Семьи Героев", который призван оказать поддержку родственникам участников СВО, рассказала журналистам автор проекта, уполномоченный президента, руководитель комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина. "Мы хотим создать информационную площадку, куда можно будет загружать фотографии свои и своих героев и потом распечатать выставку. Подберем подходящую дату и сделаем красивое, трогательное, незабываемое событие", - сказала Колотовкина. Она отметила, что целью проекта является поддержка родственников участников спецоперации: "Проект возвращает к жизни многих женщин… Инициатором процесса выступают жены и мамы участников СВО, они находят фотографов, которые на безвозмездной основе фотографируют девушек, женщин, делают им красивый макияж, и все это происходит абсолютно бесплатно и по доброй воле. Сестры, дети и даже отцы сегодня берут кителя своих сыновей и фотографируются в их орденах". В свою очередь руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова пообещала поддержку со стороны фонда. "Категория "семьи погибших" - особо чувствительная для нас категория. Поэтому региональный филиал полностью поддержит этот проект, и со своей стороны мы задействуем все имеющиеся ресурсы для того, чтобы реализовать этот проект на территории ДНР", - подчеркнула Соловарова. "У нас за столом здесь собрались все, кому этот проект неравнодушен и чувствуют, почему это важно. Если присутствующие здесь объединят усилия, то мы как основные инициаторы с фондом "Защитники Отечества" охватим очень большое количество людей и поддержим много семей", - отметил доверенное лицо кандидата в президенты РФ Путина Сергей Самохин.

https://ria.ru/20231226/podderzhka-1918160377.html

https://ria.ru/20231221/svo-1917179403.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, общество, россия