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Эксперты назвали продукты, помогающие организму в борьбе со стрессом - РИА Новости, 25.01.2024
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03:32 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/produkty-1923329450.html
Эксперты назвали продукты, помогающие организму в борьбе со стрессом
Эксперты назвали продукты, помогающие организму в борьбе со стрессом - РИА Новости, 25.01.2024
Эксперты назвали продукты, помогающие организму в борьбе со стрессом
Помочь организму справиться со стрессом, особенно студентам во время экзаменов, может тунец, который предотвращает повышение кортизола, и бананы, содержащие... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:32
2024-01-25T03:32
общество
сбермаркет
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Помочь организму справиться со стрессом, особенно студентам во время экзаменов, может тунец, который предотвращает повышение кортизола, и бананы, содержащие витамины группы B, рассказали РИА Новости эксперты сервисов "СберМаркет" и "СберЗдоровье" в честь Дня студента. "Чтобы снизить интенсивность стресса, рекомендуется включать в пищу продукты, богатые витаминами группы В, калием, магнием, активаторами выработки серотонина, полиненасыщенными жирными кислотами. Например, рыбу жирных сортов, к которым относится тунец. Он является источником полиненасыщенных жирных кислот, содержит витамины группы В, магний, предотвращает повышение кортизола - гормона стресса... Также для лучшей сопротивляемости стрессу рекомендуется есть бананы. Они содержат большое количество витаминов группы B и триптофан", - заявили там. Кроме того, для улучшения когнитивных функций мозга, к которым относятся внимание и память, рекомендуется пить гранатовый сок (200-250 миллилитров в сутки). Он содержит витамины группы В, А, С, Е, РР, фосфор, калий, магний. Этот напиток также оказывает тонизирующее, бодрящее и общеукрепляющее действие, улучшает работоспособность организма и полезен при анемии. К другим продуктам, которые способствуют мыслительной деятельности, относится брокколи, так как она богата бором и лютеином, а также тыквенные семечки как источник цинка, магния, витаминов А и Е. Эти вещества активизируют деятельность нейронов, в результате чего улучшается память и повышается общая выносливость нашего организма. При этом уменьшить тревогу накануне экзамена и быстрее уснуть помогут травяные чаи, которые оказывают расслабляющее действие. Например, можно пить чай с лавандой - она содержит эфирные масла, снимает умственную усталость, снижает тревогу и стресс, улучшает качество сна. "Восстановить силы после завершения сессии помогут продукты, содержащие в большом количестве витамины C и B. К ним относятся болгарский перец и томаты. Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Витамин В1 нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы: оказывает влияние на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость, раздражительность. Витамин В12 также участвует в функционировании нервной системы", - подчеркнула эксперт компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова.
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общество, сбермаркет, россия
Общество, Сбермаркет, Россия
Эксперты назвали продукты, помогающие организму в борьбе со стрессом

"СберЗдоровье": тунец и бананы помогут организму в борьбе со стрессом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Помочь организму справиться со стрессом, особенно студентам во время экзаменов, может тунец, который предотвращает повышение кортизола, и бананы, содержащие витамины группы B, рассказали РИА Новости эксперты сервисов "СберМаркет" и "СберЗдоровье" в честь Дня студента.
«
"Чтобы снизить интенсивность стресса, рекомендуется включать в пищу продукты, богатые витаминами группы В, калием, магнием, активаторами выработки серотонина, полиненасыщенными жирными кислотами. Например, рыбу жирных сортов, к которым относится тунец. Он является источником полиненасыщенных жирных кислот, содержит витамины группы В, магний, предотвращает повышение кортизола - гормона стресса... Также для лучшей сопротивляемости стрессу рекомендуется есть бананы. Они содержат большое количество витаминов группы B и триптофан", - заявили там.
Кроме того, для улучшения когнитивных функций мозга, к которым относятся внимание и память, рекомендуется пить гранатовый сок (200-250 миллилитров в сутки). Он содержит витамины группы В, А, С, Е, РР, фосфор, калий, магний. Этот напиток также оказывает тонизирующее, бодрящее и общеукрепляющее действие, улучшает работоспособность организма и полезен при анемии.
К другим продуктам, которые способствуют мыслительной деятельности, относится брокколи, так как она богата бором и лютеином, а также тыквенные семечки как источник цинка, магния, витаминов А и Е. Эти вещества активизируют деятельность нейронов, в результате чего улучшается память и повышается общая выносливость нашего организма.
При этом уменьшить тревогу накануне экзамена и быстрее уснуть помогут травяные чаи, которые оказывают расслабляющее действие. Например, можно пить чай с лавандой - она содержит эфирные масла, снимает умственную усталость, снижает тревогу и стресс, улучшает качество сна.
"Восстановить силы после завершения сессии помогут продукты, содержащие в большом количестве витамины C и B. К ним относятся болгарский перец и томаты. Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Витамин В1 нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы: оказывает влияние на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость, раздражительность. Витамин В12 также участвует в функционировании нервной системы", - подчеркнула эксперт компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова.
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