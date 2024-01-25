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В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 25.01.2024 (обновлено: 10:53 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера
В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера - РИА Новости, 25.01.2024
В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера
Российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта, рассказал полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:05
2024-01-25T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
австрия
сша
европа
маркус райснер
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта, рассказал полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten."На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около двух тысяч снарядов, а с российской стороны выстреливается около десяти тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя", — поделился офицер.Райснер напомнил, что Евросоюз не выполнил данное Киеву обещание о поставке миллиона снарядов до конца 2023 года. Штаты также не способны помочь Украине, потому что вынуждены поставлять боеприпасы не только для ВСУ, но и для операции Израиля в секторе Газа.Российская армия может добиться прорыва на Украине, уверен австрийский офицер. По его словам, Россия лишь наращивает численность своих войск в зоне спецоперации, в то время как Киеву требуется всеобщая мобилизация для восполнения своих потерь.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Также в декабре прошлого года The Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима — нет.
https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html
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в мире, украина, россия, австрия, сша, европа, маркус райснер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Австрия, США, Европа, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины
В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера

Полковник ВС Австрии Райснер: Россия обладает решающим превосходством на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта, рассказал полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten.
"На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около двух тысяч снарядов, а с российской стороны выстреливается около десяти тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя", — поделился офицер.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Райснер напомнил, что Евросоюз не выполнил данное Киеву обещание о поставке миллиона снарядов до конца 2023 года. Штаты также не способны помочь Украине, потому что вынуждены поставлять боеприпасы не только для ВСУ, но и для операции Израиля в секторе Газа.
Российская армия может добиться прорыва на Украине, уверен австрийский офицер. По его словам, Россия лишь наращивает численность своих войск в зоне спецоперации, в то время как Киеву требуется всеобщая мобилизация для восполнения своих потерь.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Также в декабре прошлого года The Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима — нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАвстрияСШАЕвропаМаркус РайснерВооруженные силы Украины
 
 
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