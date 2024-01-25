https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html

В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера

В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера - РИА Новости, 25.01.2024

В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера

Российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта, рассказал полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T04:05

2024-01-25T04:05

2024-01-25T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

австрия

сша

европа

маркус райснер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_0a31aeded1d2d734b015228c49f26144.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта, рассказал полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten."На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около двух тысяч снарядов, а с российской стороны выстреливается около десяти тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя", — поделился офицер.Райснер напомнил, что Евросоюз не выполнил данное Киеву обещание о поставке миллиона снарядов до конца 2023 года. Штаты также не способны помочь Украине, потому что вынуждены поставлять боеприпасы не только для ВСУ, но и для операции Израиля в секторе Газа.Российская армия может добиться прорыва на Украине, уверен австрийский офицер. По его словам, Россия лишь наращивает численность своих войск в зоне спецоперации, в то время как Киеву требуется всеобщая мобилизация для восполнения своих потерь.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Также в декабре прошлого года The Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима — нет.

https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html

https://ria.ru/20240125/vsu-1923329921.html

украина

россия

австрия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, австрия, сша, европа, маркус райснер, вооруженные силы украины