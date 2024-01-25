В пять раз больше. Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера
Полковник ВС Австрии Райснер: Россия обладает решающим превосходством на Украине
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта, рассказал полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten.
"На отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около двух тысяч снарядов, а с российской стороны выстреливается около десяти тысяч. Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя", — поделился офицер.
Райснер напомнил, что Евросоюз не выполнил данное Киеву обещание о поставке миллиона снарядов до конца 2023 года. Штаты также не способны помочь Украине, потому что вынуждены поставлять боеприпасы не только для ВСУ, но и для операции Израиля в секторе Газа.
Российская армия может добиться прорыва на Украине, уверен австрийский офицер. По его словам, Россия лишь наращивает численность своих войск в зоне спецоперации, в то время как Киеву требуется всеобщая мобилизация для восполнения своих потерь.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
Также в декабре прошлого года The Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные атаки. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима — нет.