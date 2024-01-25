Источник: Турция не изменила позицию по военным кораблям в Черном море
Турция не изменила позицию по недопуску военных кораблей в Черное море
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море. Архивное фото
АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Позиция Турецкой Республики по недопуску военных кораблей в Чёрное море не изменилась, конвенция Монтре соблюдается, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил ранее на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается", — отметил собеседник агентства, комментируя заявления американской стороны о намерении обсудить судоходство в Черном море.
Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, когда Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы.
Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтре правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.