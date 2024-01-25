https://ria.ru/20240125/pozitsiya-1923345252.html

Источник: Турция не изменила позицию по военным кораблям в Черном море

Источник: Турция не изменила позицию по военным кораблям в Черном море - РИА Новости, 25.01.2024

Источник: Турция не изменила позицию по военным кораблям в Черном море

Позиция Турецкой Республики по недопуску военных кораблей в Чёрное море не изменилась, конвенция Монтре соблюдается, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:03

2024-01-25T09:03

2024-01-25T11:16

в мире

черное море

турция

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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Позиция Турецкой Республики по недопуску военных кораблей в Чёрное море не изменилась, конвенция Монтре соблюдается, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей, заявил ранее на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается", — отметил собеседник агентства, комментируя заявления американской стороны о намерении обсудить судоходство в Черном море. Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, когда Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтре правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20240116/peskov-1921586835.html

https://ria.ru/20240106/mina-1919932830.html

черное море

турция

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в мире, черное море, турция