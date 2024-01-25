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В Приморье потушили пожар на руднике - РИА Новости, 25.01.2024
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10:48 25.01.2024
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В Приморье потушили пожар на руднике
В Приморье потушили пожар на руднике - РИА Новости, 25.01.2024
В Приморье потушили пожар на руднике
Пожар на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:48
2024-01-25T10:48
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Пожар на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале.Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Позже в МЧС сообщили, что на поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике."Возгорание ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщает МЧС.Как рассказали РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС, горел мусор: древесина, кабеля.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье потушили пожар на руднике

МЧС: пожар на руднике в Дальнегорском районе Приморья потушили, пострадавших нет

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Пожар на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале.
Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Позже в МЧС сообщили, что на поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике.
«
"Возгорание ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщает МЧС.
Как рассказали РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС, горел мусор: древесина, кабеля.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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