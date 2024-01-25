https://ria.ru/20240125/pozhar-1923363731.html
В Приморье потушили пожар на руднике
В Приморье потушили пожар на руднике - РИА Новости, 25.01.2024
В Приморье потушили пожар на руднике
Пожар на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:48
2024-01-25T10:48
2024-01-25T10:48
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Пожар на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале.Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Позже в МЧС сообщили, что на поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике."Возгорание ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщает МЧС.Как рассказали РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС, горел мусор: древесина, кабеля.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923359971.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье потушили пожар на руднике
МЧС: пожар на руднике в Дальнегорском районе Приморья потушили, пострадавших нет