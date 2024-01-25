https://ria.ru/20240125/pozhar-1923363731.html

В Приморье потушили пожар на руднике

В Приморье потушили пожар на руднике - РИА Новости, 25.01.2024

В Приморье потушили пожар на руднике

Пожар на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:48

2024-01-25T10:48

2024-01-25T10:48

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Пожар на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале.Ранее в ЕДДС района РИА Новости сообщили, что около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике "Николаевский". На 275 горизонте, где возгорание, было 2 человека, они сразу вышли. Позже в МЧС сообщили, что на поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике."Возгорание ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщает МЧС.Как рассказали РИА Новости в краевом министерстве ГО и ЧС, горел мусор: древесина, кабеля.

https://ria.ru/20240125/pozhar-1923359971.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край