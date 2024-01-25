https://ria.ru/20240125/pozhar-1923359971.html

Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки

Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки - РИА Новости, 25.01.2024

Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки

Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, где загорелся цех по производству мебели ночью 24 января, ликвидирован в четверг, сообщил... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:25

2024-01-25T10:25

2024-01-25T10:25

происшествия

челябинская область

еткульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923137820_0:263:3173:2047_1920x0_80_0_0_41cff099c5d5e5be565c2525b80dc5f1.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, где загорелся цех по производству мебели ночью 24 января, ликвидирован в четверг, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По информации МЧС РФ, пожар на мебельной фабрике в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский был локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, локализация открытого горения объявлена в 10.16 (08.16 мск) 24 января. В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту пожара организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). "Пожар на мебельной фабрике ООО "Регина - М" в Еткульском муниципальном районе в 10.00 (08.00 мск 25 января) ликвидирован", - говорится в сообщении. На возгорание реагировали от МЧС 40 человек, 8 единиц техники от противопожарной службы Челябинской области 16 человек, 4 единицы техники, уточняет пресс-центр.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

челябинская область

еткульский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, еткульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)