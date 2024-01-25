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Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки - РИА Новости, 25.01.2024
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10:25 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923359971.html
Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки
Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки - РИА Новости, 25.01.2024
Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки
Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, где загорелся цех по производству мебели ночью 24 января, ликвидирован в четверг, сообщил... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:25
2024-01-25T10:25
происшествия
челябинская область
еткульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, где загорелся цех по производству мебели ночью 24 января, ликвидирован в четверг, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По информации МЧС РФ, пожар на мебельной фабрике в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский был локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, локализация открытого горения объявлена в 10.16 (08.16 мск) 24 января. В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту пожара организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). "Пожар на мебельной фабрике ООО "Регина - М" в Еткульском муниципальном районе в 10.00 (08.00 мск 25 января) ликвидирован", - говорится в сообщении. На возгорание реагировали от МЧС 40 человек, 8 единиц техники от противопожарной службы Челябинской области 16 человек, 4 единицы техники, уточняет пресс-центр.
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происшествия, челябинская область, еткульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Еткульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки

Пожар в цеху на мебельной фабрике в Еткульском районе потушили спустя сутки

© МЧС Челябинской области/TelegramТушение пожара на мебельной фабрике в Челябинской области
Тушение пожара на мебельной фабрике в Челябинской области
© МЧС Челябинской области/Telegram
Тушение пожара на мебельной фабрике в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, где загорелся цех по производству мебели ночью 24 января, ликвидирован в четверг, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По информации МЧС РФ, пожар на мебельной фабрике в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский был локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, локализация открытого горения объявлена в 10.16 (08.16 мск) 24 января. В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту пожара организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).
"Пожар на мебельной фабрике ООО "Регина - М" в Еткульском муниципальном районе в 10.00 (08.00 мск 25 января) ликвидирован", - говорится в сообщении.
На возгорание реагировали от МЧС 40 человек, 8 единиц техники от противопожарной службы Челябинской области 16 человек, 4 единицы техники, уточняет пресс-центр.
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ПроисшествияЧелябинская областьЕткульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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