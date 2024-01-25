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В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 25.01.2024
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В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов
В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 25.01.2024
В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов
Пожар в городе Бодайбо на севере Приангарья потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области на сайте. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:30
2024-01-25T08:30
происшествия
бодайбо
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. Пожар в городе Бодайбо на севере Приангарья потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области на сайте. Складское помещение магазина строительных материалов на улице Стояновича в городе Бодайбо загорелось ранним утром в четверг. К тушению были привлечены 7 единиц техники и 23 человека личного состава. "В Бодайбо ликвидирован пожар на складе стойматериалов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Продолжается проливка места пожара и разбор строительных конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают дознаватели МЧС России.
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бодайбо
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происшествия, бодайбо, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов

В Бодайбо потушили пожар на складе стройматериалов на площади 2,5 тыс кв метров

© ГУ МЧС по Иркутской областиПожар на складе стройматериалов в Бодайбо 25 января 2024 года
Пожар на складе стройматериалов в Бодайбо 25 января 2024 года
© ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар на складе стройматериалов в Бодайбо 25 января 2024 года
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. Пожар в городе Бодайбо на севере Приангарья потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области на сайте.
Складское помещение магазина строительных материалов на улице Стояновича в городе Бодайбо загорелось ранним утром в четверг. К тушению были привлечены 7 единиц техники и 23 человека личного состава.
"В Бодайбо ликвидирован пожар на складе стойматериалов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Продолжается проливка места пожара и разбор строительных конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают дознаватели МЧС России.
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ПроисшествияБодайбоИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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