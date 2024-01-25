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В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов

В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 25.01.2024

В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов

Пожар в городе Бодайбо на севере Приангарья потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области на сайте. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:30

2024-01-25T08:30

2024-01-25T08:30

происшествия

бодайбо

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. Пожар в городе Бодайбо на севере Приангарья потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области на сайте. Складское помещение магазина строительных материалов на улице Стояновича в городе Бодайбо загорелось ранним утром в четверг. К тушению были привлечены 7 единиц техники и 23 человека личного состава. "В Бодайбо ликвидирован пожар на складе стойматериалов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Продолжается проливка места пожара и разбор строительных конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают дознаватели МЧС России.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

бодайбо

иркутская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, бодайбо, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)