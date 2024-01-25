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В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов
В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 25.01.2024
В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов
Пожар в городе Бодайбо на севере Приангарья потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области на сайте. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:30
2024-01-25T08:30
2024-01-25T08:30
происшествия
бодайбо
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. Пожар в городе Бодайбо на севере Приангарья потушен на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области на сайте. Складское помещение магазина строительных материалов на улице Стояновича в городе Бодайбо загорелось ранним утром в четверг. К тушению были привлечены 7 единиц техники и 23 человека личного состава. "В Бодайбо ликвидирован пожар на складе стойматериалов на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Продолжается проливка места пожара и разбор строительных конструкций. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают дознаватели МЧС России.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бодайбо, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье потушили пожар на складе стройматериалов
В Бодайбо потушили пожар на складе стройматериалов на площади 2,5 тыс кв метров