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Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали - РИА Новости, 25.01.2024
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07:16 25.01.2024 (обновлено: 17:17 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923337933.html
Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали
Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали - РИА Новости, 25.01.2024
Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T07:16
2024-01-25T17:17
происшествия
россия
краснодарский край
туапсе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", - сообщают в оперштабе.Уточняется, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.Ранее в ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работали оперативные и специальные службы.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923333237.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Туапсе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали

В Туапсе потушили пожар на НПЗ

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара на нефтебазе в Туапсе. 25 января 2024
Место пожара на нефтебазе в Туапсе. 25 января 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара на нефтебазе в Туапсе. 25 января 2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«
"В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", - сообщают в оперштабе.
Уточняется, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.
Ранее в ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работали оперативные и специальные службы.
Место пожара на складе стройматериалов в Бодайбо Иркутской области. 25 января 2024
В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов
05:49
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайТуапсеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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