https://ria.ru/20240125/pozhar-1923337933.html

Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали

Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали - РИА Новости, 25.01.2024

Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T07:16

2024-01-25T07:16

2024-01-25T17:17

происшествия

россия

краснодарский край

туапсе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, ликвидирован, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края."В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", - сообщают в оперштабе.Уточняется, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.Ранее в ночь на четверг краевой оперативный штаб сообщал о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работали оперативные и специальные службы.

https://ria.ru/20240125/pozhar-1923333237.html

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краснодарский край

туапсе

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происшествия, россия, краснодарский край, туапсе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)