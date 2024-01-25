https://ria.ru/20240125/pozhar-1923333237.html

В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов

В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 25.01.2024

В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов

В городе Бодайбо на севере Приангарья пожарные ликвидируют пожар на складе строительных материалов, он локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T05:49

2024-01-25T05:49

2024-01-25T09:30

происшествия

бодайбо

иркутская область

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ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В городе Бодайбо на севере Приангарья пожарные ликвидируют пожар на складе строительных материалов, он локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Складское помещение магазина строительных материалов на улице Стояновича в городе Бодайбо загорелось ранним утром в четверг. На 09.00 (04.00 мск) площадь пожара составляла 750 квадратных метров. "Пожар в городе Бодайбо локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - говорится в сообщении. К тушению привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава.

https://ria.ru/20240125/pozhar-1923323652.html

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923117401.html

бодайбо

иркутская область

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происшествия, бодайбо, иркутская область