https://ria.ru/20240125/pozhar-1923333237.html
В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов
В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов - РИА Новости, 25.01.2024
В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов
В городе Бодайбо на севере Приангарья пожарные ликвидируют пожар на складе строительных материалов, он локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:49
2024-01-25T05:49
2024-01-25T09:30
происшествия
бодайбо
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923349865_0:954:1392:1737_1920x0_80_0_0_22da9aa58f640e775560a7402db15df5.png
ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В городе Бодайбо на севере Приангарья пожарные ликвидируют пожар на складе строительных материалов, он локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Складское помещение магазина строительных материалов на улице Стояновича в городе Бодайбо загорелось ранним утром в четверг. На 09.00 (04.00 мск) площадь пожара составляла 750 квадратных метров. "Пожар в городе Бодайбо локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - говорится в сообщении. К тушению привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923323652.html
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923117401.html
бодайбо
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923349865_0:823:1392:1867_1920x0_80_0_0_1045ed02f2ec23d78cd7cad0825c7636.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бодайбо, иркутская область
Происшествия, Бодайбо, Иркутская область
В Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов
ГУМЧС: в Бодайбо ликвидируют пожар на складе стройматериалов
ИРКУТСК, 25 янв - РИА Новости. В городе Бодайбо на севере Приангарья пожарные ликвидируют пожар на складе строительных материалов, он локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Складское помещение магазина строительных материалов на улице Стояновича в городе Бодайбо загорелось ранним утром в четверг. На 09.00 (04.00 мск) площадь пожара составляла 750 квадратных метров.
Пожар на территории НПЗ в Туапсе локализовали
"Пожар в городе Бодайбо локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены семь единиц техники и 23 человека личного состава.
Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинской области локализован